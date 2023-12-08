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600萬國際客12／15達標　交長：不管陸客來不來「明年拚1200萬」

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園機場。（資料圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

國境解封1年多，國際旅客來台逐步回溫，今年目標要達600萬國際旅客來台，總統蔡英文今出席國際金旅獎頒獎活動時表示，再過一周，600萬國際旅客就會達標。交通部長王國材則表示，12月15日第600萬國際觀光客將到台灣，不管陸客要不要來，明年將拚1200萬國際旅客。

總統蔡英文表示，過去幾年，雖然遭遇疫情挑戰，政府攜手旅行業把危機化為轉機，各單位投入很多心力整備，政府和業界積極合作整合觀光資源，提升國旅品質，迎接國際旅客到來，現在就是觀光起飛的時刻，今年來台國際旅客600萬人次目標，再過一周就會達標，許多國家來台人次，已邁向疫前水準。

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蔡英文表示，觀光署也到越南簽定合作備忘錄MOU，要達到雙邊送客200萬人次目標，國外以台灣做為旅遊目的地的搜尋熱度正在上升，台灣也要加倍努力，讓每位來到台灣旅客獲得無可取代體驗，未來政府也會規劃各項政策推銷台灣，相信政府和業界攜手推出特色產品，可提升台灣觀光吸引力，讓國際旅客一來再來，持續努力擦亮台灣這塊招牌，讓世界看見台灣。

▲▼交通部長王國材出席國際金旅獎頒獎典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材出席國際金旅獎頒獎典禮。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材表示，全部國際觀光都已經開放，明年3月1日開始，不管對岸怎麼回應，台灣將開放兩岸觀光團，這段時間旅行業可以好好準備，把大陸合作夥伴找回來，很多領隊導遊不見了，有的去跑外送，趕快找回來準備，明年3月以後，交通部、觀光署將跟大家一起歡迎全世界旅客來台，也歡迎國人出國走一走。

王國材表示，現在全世界都在拚觀光客，台灣旅行業者把好的旅行遊程拿出來，挖掘更多景點，讓全世界來台灣玩，是目前需要去做的，預計12月15日第600萬國際觀光客要來台灣，不管陸客要不要來，明年要拚1200萬國際旅客。

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