　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3違停緩記點！交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」　

▲▼交通部長王國材今出席交通部112年招商大會。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材表態騎樓若有保留行人可通行空間，地方政府可以酌以開放停車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

違停記點爭議不斷，交通部11月24日起暫緩路口、公車站、騎樓等違停記點，仍要開罰，明年6月地方劃設臨停區後恢復記點，不過職業駕駛不滿檢舉加劇行車地獄，12月13日將包圍民進黨部，政院要求通盤檢討，交長王國材今表示，3樣態暫停記點，騎樓可通行下酌以開放臨停，等臨停處理好再評估進一步怎麼做。

為降低交通事故，6月底起，路口、公車站10公尺內、併排違停等，除罰款外，新增記點1點，且開放檢舉，引發職業駕駛不滿，騎樓違停檢舉也讓地方政府接獲不少民怨，交通部針對路口、公車站和騎樓實施暫緩記點，並要求地方政府年底前針對優先路段劃設1成黃線臨停區，明年6月底前全面劃設。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原規劃明年6月底後恢復記點，不過因檢舉制度讓職業駕駛不滿行人地獄變行車地獄，12月13日將號召車輛包圍民進黨部和繞行。行政院日前邀集跨部會協商，要求通盤檢討違規記點樣態。

交通部長王國材表示，記點制度主要在違規臨停包括交叉路口、公車站10公尺內或騎樓等，因為上下客貨和停車有困難，先暫緩記點，等各地方縣市政府劃設黃線臨停區、專用停車場，騎樓也一樣，因為有城鄉差距，因此也發函地方政府要求因地制宜，只要留下行人可通行空間，可酌以開放騎樓停車，但還是要確保行人可通過。

王國材表示，上述三個暫停記點措施，期待地方政府將停車位處理好後，再來評估進一步要怎麼做。

ET快訊
啦啦隊女神罹白內障　右眼幾乎失明
楊清順癌逝　名球評張明雄不捨：當弟弟看待
上市大廠驚傳財務危機？爆欠薪、百萬貨款　員工：高層很久沒來
快訊／外物入侵　區間車剎車不及撞上
快訊／中華隊拚全勝晉級　先發陣容出爐
吃了台灣鳳梨酥　196公分巨投生涯第3戰就完投勝
楊清順病逝　肺癌4症狀＝「腫瘤快速長大」　醫示警了
3違停緩記點　交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」
獨／日女偶像西門町遭狗咬　擔心狂犬病4次就醫...診斷結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」　上次滿場是4年前

快訊／外物入侵台鐵！區間車剎車不及撞上　北部列車延誤

機票「超省錢買法」曝光！泰國來回才4407元　這類人不適合

公公偷聞內褲抱怨「沒香味」：洗得不夠乾淨！硬闖房間看媳婦餵母乳

運動會沒打招呼！學生母酸老師「不知在忙啥」　網看傻：恐龍家長

他挖出「1經典電影」爆恐懼　小孩不會懂！5千人炸共鳴

龍是為著你！星宇頭等艙新餐點「鱔魚塔可餅」　中西合璧5菜一次看

3違停緩記點！交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」　

知道製作過程就「不敢吃食物」？網狂點名「這美食」：從此不碰

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

外國人模仿台人丟垃圾　他「推整籃狂奔」成證據

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」　上次滿場是4年前

快訊／外物入侵台鐵！區間車剎車不及撞上　北部列車延誤

機票「超省錢買法」曝光！泰國來回才4407元　這類人不適合

公公偷聞內褲抱怨「沒香味」：洗得不夠乾淨！硬闖房間看媳婦餵母乳

運動會沒打招呼！學生母酸老師「不知在忙啥」　網看傻：恐龍家長

他挖出「1經典電影」爆恐懼　小孩不會懂！5千人炸共鳴

龍是為著你！星宇頭等艙新餐點「鱔魚塔可餅」　中西合璧5菜一次看

3違停緩記點！交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」　

知道製作過程就「不敢吃食物」？網狂點名「這美食」：從此不碰

PISA成績創數位化以來最佳　教長：推動108課綱展現成果

獨／豐源影城將熄燈！直擊280人大廳「沒人看停播」　上次滿場是4年前

「他爽過精緻窮」存款不到10萬、薪水花光！網傻：情何以堪

獨／金馬影后林品彤愛寫小說　拍《小曉》太沉重看喜劇找平衡

女蒙眼雷射除毛「下半身突然被塞東西」　變態男偷拍性侵8女被關

威剛老董是對的！記憶體走俏　11月營收重回40億大關

超強「聖誕倒數月曆」盤點　打開竟有經典香水、可愛髮飾在裡面！

AGC艾杰旭60台再生筆電贈雲林家扶　弱勢學童數位競爭力升級

屏東監理站超商OKmart進駐　民眾洽公更方便

春節備戰竟溜出營區2hrs　陸軍士官詭辯「大家都這樣」判刑2月

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

今雨區擴大！越晚越冷　挑戰12℃冷氣團

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

媽衝海底撈！嗆「孩生日看不到科目三」　店員怒了

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

Toyz敲爛冠軍戒指！統神酸「那只是小學盃」：S2沒人在玩

快訊／遭爆車震不倫！衛福部處長道歉了

更多熱門

相關新聞

新高！交部招商釋2644億商機　「台鐵公司倉庫宿舍」明年接力開發

新高！交部招商釋2644億商機　「台鐵公司倉庫宿舍」明年接力開發

交通部112年度招商大會今(6日)登場，釋出94件重大建設採購案，商機上看2644億元創歷年新高。另台鐵明年公司化後將成招商新亮點，交通部長王國材表示，台鐵明年公司化，法規鬆綁，240個車站倉庫或舊宿舍都可參與開發，將克服都市計畫變更，主動開發，拿出好的產品。

殭屍車停4年　女店長急尋主人超傻眼

殭屍車停4年　女店長急尋主人超傻眼

超多社區停車位要外租　住戶搖頭：被求拿掉

超多社區停車位要外租　住戶搖頭：被求拿掉

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路遭撞飛

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路遭撞飛

千萬超跑違停　花10分鐘就拖走

千萬超跑違停　花10分鐘就拖走

關鍵字：

違停記點行人騎樓路口公車站停車交通部

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面