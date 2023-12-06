3違停緩記點！交部：騎樓留行人通行空間「可開放停車」　

▲交通部長王國材表態騎樓若有保留行人可通行空間，地方政府可以酌以開放停車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

違停記點爭議不斷，交通部11月24日起暫緩路口、公車站、騎樓等違停記點，仍要開罰，明年6月地方劃設臨停區後恢復記點，不過職業駕駛不滿檢舉加劇行車地獄，12月13日將包圍民進黨部，政院要求通盤檢討，交長王國材今表示，3樣態暫停記點，騎樓可通行下酌以開放臨停，等臨停處理好再評估進一步怎麼做。

為降低交通事故，6月底起，路口、公車站10公尺內、併排違停等，除罰款外，新增記點1點，且開放檢舉，引發職業駕駛不滿，騎樓違停檢舉也讓地方政府接獲不少民怨，交通部針對路口、公車站和騎樓實施暫緩記點，並要求地方政府年底前針對優先路段劃設1成黃線臨停區，明年6月底前全面劃設。

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原規劃明年6月底後恢復記點，不過因檢舉制度讓職業駕駛不滿行人地獄變行車地獄，12月13日將號召車輛包圍民進黨部和繞行。行政院日前邀集跨部會協商，要求通盤檢討違規記點樣態。

交通部長王國材表示，記點制度主要在違規臨停包括交叉路口、公車站10公尺內或騎樓等，因為上下客貨和停車有困難，先暫緩記點，等各地方縣市政府劃設黃線臨停區、專用停車場，騎樓也一樣，因為有城鄉差距，因此也發函地方政府要求因地制宜，只要留下行人可通行空間，可酌以開放騎樓停車，但還是要確保行人可通過。

王國材表示，上述三個暫停記點措施，期待地方政府將停車位處理好後，再來評估進一步要怎麼做。