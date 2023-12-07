整頓騎樓配套！留人行空間「可開放停車」　交長：各縣市彈性處理

▲交通部長王國材前往高雄考察交通建設受訪。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣地狹人稠，停車位不足，交通部放寬路口、公車站和騎樓違停暫緩記點但仍罰款後，再祭出整頓騎樓配套，各地方政府可因地制宜，騎樓留人行空間可酌以開放機車停車。交長王國材今（7日）受訪說明，因城鄉差距不同，也很多縣市政府反映，在停車位不足下，若騎樓可留行人通行空間，可因地制宜開放停車。

路口、公車站10公尺內違停除罰款外，6月底也增加記點，並開放民眾檢舉，由於台灣停車位不足，引發有臨停上下客貨需求的計程車和貨車不滿，不僅記點爭議不斷，騎樓違停檢舉也暴增，交通部11月24日起祭出路口、公車站、騎樓違停暫緩記點措施，要求各地方政府先劃設足夠黃線臨停區或專用停車格，並整頓騎樓規劃停車位。

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不過台北市今年推動機車退出騎樓2.0計畫（簡稱機退2.0）並整頓人行環境，雖挖設機車彎，或將路邊汽車停車格改劃設機車格，不過仍引起機車騎士、商家、居民不滿，找不到汽車停車位的民眾也抱怨連連。

交通部針對騎樓整頓也祭出配套措施，交通部長王國材今受訪時表示，最近實施政策裡面，騎樓停車問題因為有城鄉差距，很多縣市政府也在反映，因此交通部已發函給各縣市政府，針對騎樓停車可以「因地制宜」，地方政府可以按照不同路段或是區域考量，有些地方騎樓在可以留下行人通行空間下，可以開放機車停車。

王國材指出，整頓騎樓應有些配套，需考量附近停車位夠不夠，民眾若不停騎樓，有沒有其他地方可以停車，在此情況下，交通部發函各縣市政府可彈性處理，尤其次要幹道，如果可以留下行人空間，騎樓整頓也需要一段時間，建議讓民眾可以停車。

