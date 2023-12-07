甩行人地獄！鬧區、車站修建道路　要設人行道或徒步區

▲未來鬧區、學校、車站和機場等新修建公路，需設無障礙人行道。圖為標線型人行道。（資料圖／公路局一工處）

記者李姿慧／台北報導

為洗刷行人地獄汙名，立法院上月三讀通過《公路法》部分條文修正，明訂未來公路修建或新蓋道路，市區及人口密集處等需設置人行道或徒步區，總統府昨(6日)發布總統令，市區道路、醫療院所、學校、機關、鐵路和捷運車站、航空站、適當地點或人口密集處等，需設人行空間，實施日期由行政院訂之。

總統府昨(6日)發布總統令，《公路法》修正明定3大情況，在公路修建或新建時，應於一定範圍內設置無障礙人行道、行人徒步區或交通寧靜區，設有騎樓者亦同，包括經市區道路同一路線共同使用部分；經醫療院所、學校、機關、鐵路場站、捷運場站或航空站；其他適當地點、人口密集處，以及主管機關指定處所路段。

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不過公路修建應符合公路基礎設施安全管理規範，並應通過公路安全檢核。上列新制施行日期由行政院定之。

交通部表示，在市區道路、醫院、學校、車站、機場或人口密集處等設置人行道或徒步區等，因不溯及既往，因此適用未來新蓋或未來新修建拓寬的公路，但因需符合安全管理規範和檢核標準，安全檢核等相關法規仍在訂定中，實施日期還未定，但未來將朝該方向推動，公路設計、施工、養護及交通工程，都要朝以人為本理念，保障用路人安全。