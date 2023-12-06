台灣拼「自行車騎乘大國」！環島車道升級　3年創2.5億觀光效益

▲交通部推動環島自行車道升級，並舉辦多元自行車行銷活動。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

交通部為營造友善自行車騎乘環境，中央攜手地方推動環島自行車道升級計畫，並建立9354公里自行車路網，交通部表示，未來除持續推動自行車路網建設完善騎乘環境外，更強調國際化、在地化與自行車路網升級三大推動主軸，預期113至116年可創造2.5億元觀光效益，減少健保支出7.2億元。

交通部王國材部長今(6)聽取公路局報告「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」第一期(109~112年)推動成果及第二期(113~116年)預計辦理項目，除104年至109年已完成自行車環島1號線及25條環支線，大幅提升環島自行車路網完整性外，109年起推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，著手升級自行車環島路線安全及友善性。

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目前已完成16條親子共遊型多元路線849.3公里、自行車路網斷鏈縫合265.6公里、串聯地方特色自行車路線280.2公里、優化既有路網1028.3公里，迄今全國累積建立9354公里自行車路網，其中交通部建置及補助2636公里。此外，台鐵兩鐵旅遊服務配合近250場活動，參與人數達26萬7660人次，觀光產值約9億5896萬元。

交通部表示，行政院核定「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期(113~116年)」，預算額度57.75億元，配合三大施政主軸包括自行車路網升級、在地化、國際化。

▲交通部推動環島自行車道升級，並舉辦多元自行車行銷活動。（圖／交通部）

另未來3年將辦理5大工作項目，包含形塑自行車道友善環境、優化升級及盤整改善既有路網、改善台鐵車站等公共運輸場站自行車友善服務設施、精進「台灣騎跡—全國單一總入口網」、推廣多元自行車旅遊行銷，以及強化公共運輸場站及旅遊熱點間串聯示範措施。

王國材指出，自行車計畫自109年起推動迄今，已初具成果，未來我國自行車道將朝專用化及提升安全性為目標推動，全面盤點，加強我國自行車道專用化及安全性，並縫合路網斷鏈。

王國材表示，未來將請觀光署深化自行車旅遊行銷宣傳，並請台灣強化兩鐵旅遊宣傳，改善相關旅遊資訊易讀性。此外，12月底前安排座談會汲取對自行車道建設期許及建議，另為進一步瞭解地方政府及民眾對自行車道建設需求，交通部113年1月要辦理環台騎乘路勘座談會，繞行台灣並聽取地方聲音，全面體檢我國自行車道建設、探訪地方觀光發展。

交通部表示，為落實行政院打造台灣成為自行車騎乘大國目標，未來將持續強化自行車相關軟硬體建設，推動國際化自行車觀光旅遊宣傳，並透過綠色運具之推動朝向淨零綠生活邁進，朝向2050淨零轉型。