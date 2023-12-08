青年購屋超低利貸款1500萬　侯友宜：買得起是很重要的里程碑！

▲侯友宜。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜8日召開「青年購屋有好康」政見記者會，將青年購屋超低利貸款提升到1500萬元。侯友宜表示，這項政策最主要的用意是，讓青年以租金方式省下5年購屋、房價上漲的壓力，可以先圓夢，只要信用貸款好，在前5年就可以付得起；此外，他更強調「買得起是很重要的里程碑！」希望大家能夠買得起。

在居住政策方面，侯友宜日前提出「公宅多元六措施」、「育兒成家有宅住」、「炒房遏止穩房價」、「都更升級有保障」等四大主張，承諾上任要做到居住正義達120萬戶，推出公地地上權住宅，二胎以上優先抽社會住宅與購買地上權住宅，青年購屋超低利貸款提升到1500萬元，並推動行政院層級中央住宅委員會，提出完整國家住宅計畫。

侯友宜今（8）日再公布青年購屋政策，以「青年侯康貸、購屋免頭款」來談，提出「555方案」，只要符合5條件，青年購屋貸款可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%；5年後利息由公股銀行減半碼計算，利息也將優惠5年。侯陣營也初算，若購買1500萬的房子，月付大約1.9萬就可以購買，盼透過這樣的政策，減緩青年購屋壓力。

侯友宜表示，這項政策最主要的用意是，青年要存第一桶金頭期款蠻辛苦的，1500萬的房子，頭期款搞不好要200多萬，也許賺了5年多房價又上漲，最後又趕不上，所以最起碼以租金方式省下5年購屋、房價上漲的壓力，可以先圓夢，只要信用貸款好，在前5年就可以付得起。

「買得起是很重要的里程碑！」侯友宜指出，當時提出居住正義達120萬戶的策略，都是以租得起為主軸，包括租金補貼、包租代管、蓋社會住宅等，當然有一種也是可以買得起的，就是社會住宅在蓋了以後，民間資源進來，如果有地上權可以打7折、有小孩的可以打8折，這也是一種，但大家還是比較喜歡土地是自己的，所以最主要是讓大家租得起、買得起，而且政府不僅讓大家買得起，未來的貸款就慢慢還完，負擔也不會這麼重。

侯友宜透露，現在有很多年輕人看得到吃不到，這5年本息如果沒有付利息，那政府再補貼0.5％，貸款到滿是1500萬，大概一個月將近1萬9到2萬不到，等於付利息；5年後，開始付本息，利息還是會減半，只是說要開始付本息了，相對會比較高，要到4萬多，但起碼可以撐住這5年。

侯友宜強調，若過了5年後，房價又漲了，到時候搞不好就不只是1500萬，所以安心買，當時設定閉鎖期要10年，就是怕大家上漲後就賣掉了。此外，基本上若以一坪40、50萬的老房子來說，買個30坪是有機會的，新的大概就很貴，要看地點，但坪數就會比較小，都有機會在1500萬買得到。

至於媒體問及「台北市1500萬很難買得到，是否會跟少子化政策配合？」侯友宜回應，第一，他要推勞工宅，這有個好處，就是老闆要照顧員工，而工業區原本是不能蓋的，只能蓋單身宿舍，但現在要蓋住宅，下面可以增設公托、幼兒園、老人長照中心，這樣大家生活就會比較方便。

第二，侯友宜表示，這是「地上權」的觀念，公有地要釋出，釋出以後就要蓋地上權，地上權70年，讓有孩子與一定條件的人還可以打8折，這樣買房就會便宜很多，希望大家能夠買得起，雖然土地不是你的，但還是保有一定增值的能力。