購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　全額最高貸1500萬利息補貼0.5%

▲侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日公布青年購屋政策，他以「青年侯康貸、購屋免頭款」來談，提出「555方案」，只要符合5條件，青年購屋貸款可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%；5年後利息由公股銀行減半碼計算，利息也將優惠5年。侯陣營也初算，若購買1500萬的房子，月付大約1.9萬就可以購買，盼透過這樣的政策，減緩青年購屋壓力。

侯友宜今日與侯康競選總部發言人柯志恩、政大地政系教授孫振義、國政顧問團召集人杜紫軍共同召開記者會。

針對現行新青安貸款，侯友宜提出四大不足，包括沒有年齡限制，購屋者四分之一超過40歲，近200億貸款額度沒有給青年；沒有排富規定，經濟優勢族群也享有補助，不符合公益性與正當性；沒有首購規定，沒有優先照顧無殼青年；沒有轉售規定，未限制轉售，易衍生利用寬限期炒房疑慮。

侯友宜說，年輕朋友買不起房，有時候連頭期款都要存好久，等存好後，又因為物價波動，房屋價格更貴，連住的權利都沒有。

因此，侯陣營提出「555方案」，只要青年符合1、40歲以下青年人，信用無重大瑕疵者；2、排富（無自有住房與所得限制）；3、限首購；4、轉售限制（閉鎖期最高十年）；5、一生一次，即可享有該政策。

侯友宜針對「555方案」近一步指出，1500萬額度內最高可全額貸款，免頭期款；利息補貼0.5%(政府＋金融機構)；5年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；利息優惠5年。

侯友宜試算，如果購買1500萬的房子，月付大約1.9萬就可以購買，跟租房子價格差不多，希望能透過這政策，減緩青年購屋壓力。