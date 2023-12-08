柯文哲加強空戰不見得加分？　黃揚明：深宮怨婦發言要停下來

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲7日起加強空戰，不僅在YouTube啟動「KP TV」，也頻接受節目專訪。對此，資深媒體人黃揚明分析，一天上三、四個媒體的專訪，一個事情一問又一問，都會有不一樣的說法，一不小心變成標題的時候，可能對他還不見得加分，他認為，柯文哲現在要多朋友而不能增加敵人，可是他現在感覺是誰都欠他；因此，他呼籲，柯文哲這種深宮怨婦發言要停下來。

黃揚明在節目《政治仙知道》中談到，對柯文哲來講，他現在有一個風險，就是他沒辦法去跑陸戰，他的陸戰空間很小，所以現在就是上節目，每天請所有媒體專訪，一天上三、四個媒體的專訪，一個事情一問又一問他都會有不一樣的說法，一不小心某句話變成標題的時候，可能對他還不見得加分。

黃揚明認為，理論上郭柯結盟才是柯文哲的底氣，可是現在國民黨也對郭台銘出手了，這時候對柯文哲會是大危機，如果郭董最後關頭是站在國民黨身邊，而不是站在柯文哲身邊的時候，柯文哲會變得更孤單寂寞。

黃揚明也說，柯文哲年輕人、中間選民的底盤是穩的，就是那些對藍綠不滿的不會任意移動，但重點是那個盤多少沒有測試過，是低到什麼地方不會跑不知道，所以這對他來說非常不利，要多朋友而不能增加敵人，可是他現在感覺是誰都欠他；因此，他呼籲，柯文哲這種深宮怨婦發言要停下來。