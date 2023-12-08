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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林北好油自導自演案將偵結　民進黨：抹黑產業鏈立刻道歉

▲▼卓冠廷、林楚茵、王義川、張志豪。（圖／民進黨提供）

▲林北好油自導自演案近日偵結，民進黨要求抹黑產業鏈立刻道歉。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

「Linbay好油」版主林裕紘與國民黨工許哲賓自導自演恐嚇案，地檢署近日將以偽造文書及滅證等罪起訴。民進黨發言人張志豪表示，台北市長蔣萬安等藍8縣市長確定解除液蛋禁令，這起事件從林北好油發文說遭恐嚇開始，藍白兩黨一票人都發文力挺，而國民黨總統候選人侯友宜不但發文聲援，還跟進抹黑民進黨，相關人士應該立刻道歉。

張志豪說，當國民黨工許哲賓在押，被扣逾千組網路帳號，現在國民黨8縣市突然解除液蛋禁令，國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜，你們過去把國民黨政策會當作抹黑產業鏈，包含最大網軍頭國民黨政策會曾銘宗、總統候選人侯友宜以及黨主席朱立倫都要為此事道歉。

立委林楚茵則說，當許哲賓被收押後，缺蛋不見了，壞蛋也沒了，甚至蛋也降價了。當時藍營縣市長說液蛋可能是壞蛋，因此讓學童沒有蛋能吃，現在卻說要解禁，可見這就是國民黨聯手造謠的假議題。

林楚茵表示，這一連串雞蛋事件，製造社會動盪與對立，國民黨故意選在大選前，非常刻意且惡意，為此我們要追究侯友宜，你身為新北請假市長與國民黨總統候選人，有照顧好新北市民與學童的健康嗎？侯友宜第一時間說「得罪民進黨等同犯罪」，抹黑民進黨，但事實是國民黨黨工與林北好油在做假，侯友宜是害怕想起來還是不敢面對？請侯友宜連同所有當時抹黑的國民黨黨公職公開道歉。

發言人卓冠廷表示，侯友宜與趙少康對此事都難辭其咎，趙少康曾發文說「壞蛋是事實」，說民進黨在洗白自己，如果你說的壞蛋是事實，為何司法單位把許哲賓跟林北好油都收押？他們落網後，現在所有批評壞蛋的文章都不見，台灣的蛋都不是問題了；當他們落網前，似乎台灣凡事都有臭蛋，現在都消失了，請問趙少康要不要道歉？

不分區立委提名人王義川則抨擊，林北好油發文稱自己遭恐嚇，黃國昌也跳出來聲援，幫他開直播哭訴，林北好油說要保護他的家人，結果不久後卻不帶家人自己跑了，黃國昌卻推託責任這是來賓，不要問他！黃國昌敢開直播安慰他，現在林北好油與許哲賓被押，黃國昌你要道歉嗎？

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