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加薩人「慘遭脫衣羞辱」雙手反綁又蒙眼　人權組織：以軍毒打平民

▲▼網路社群12月7日起流傳一些影像顯示，以色列軍方在加薩大規模拘捕巴勒斯坦男子，將他們脫衣、雙手反綁，送上軍車。（圖／翻攝自X／@1717Bazz）

▲網路社群12月7日起流傳一些影像顯示，以色列軍方在加薩大規模拘捕巴勒斯坦男子，將他們脫衣、雙手反綁，送上軍車。（圖／翻攝自euromedmonitor.org）

記者張寧倢／綜合外電報導

網路社群上7日開始流傳一些影像顯示，以色列軍方在加薩進行大規模拘捕，有數十名巴勒斯坦男子赤裸上身，下半身只穿內褲，雙手背在背後，跪在地上，多數人被用布條蒙眼。據CNN採訪家屬得知，其中至少一些人是平民，與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）毫無關聯。人權組織則稱，這些人遭以軍毒打、槍殺。

根據以色列時報報導，網上流傳拍攝於加薩走廊的影片顯示，以色列國防軍圍捕了數十名年輕的巴勒斯坦男子，他們衣服被扒光到只剩下內褲，蒙上眼睛，雙手被綁在背後，另一段影片中則有多名被捕男子被用一輛以色列軍車載走。希伯來媒體稱，這些人可能是哈瑪斯嫌犯，在加薩北部賈巴利亞等地區向以軍投降，但並未揭露消息來源。

▲▼網路社群12月7日起流傳一些影像顯示，以色列軍方在加薩大規模拘捕巴勒斯坦男子，將他們脫衣、雙手反綁，送上軍車。（圖／翻攝自X／@1717Bazz）

▲巴勒斯坦男子被送上軍車。（圖／翻攝自X／@1717Bazz）

據CNN報導，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）少將在記者會上就這些影像的提問發表回應，稱照片中許多人是被俘的哈瑪斯恐怖分子，在以軍面對哈瑪斯的地面行動中，「那些留在該地區的人逐漸出來了。我們調查並檢查誰與哈瑪斯有關，誰與哈瑪斯無關，我們逮捕他們全部人並加以審問。我們將繼續瓦解每一個據點，直到全數完成。」

CNN分析，有部分影像拍攝地點應在加薩市（Gaza City）北部的城鎮拜特拉希亞（Beit Lahia）。然而，根據CNN對家屬的採訪，以及新阿拉伯人報（The New Arab）的聲明，至少有部分人與哈瑪斯完全無關。

▲▼網路社群12月7日起流傳一些影像顯示，以色列軍方在加薩大規模拘捕巴勒斯坦男子，將他們脫衣、雙手反綁，送上軍車。（圖／翻攝自X／@1717Bazz）

▲以色列軍方在加薩街頭發動拘捕。（圖／翻攝自timesofisrael.com）

在美國家中受訪的馬洪（Hani al-Madhoun）告訴CNN，他從照片和影片中認出他的兄弟馬穆德（Mahmood）和堂表兄弟阿布德（Aboud），馬穆德開店做生意，阿布德幫忙父親從事建築業，沒有參與任何活動，「以軍來到街上，叫所有人出來，他們照做了。我們的兩個家被毀後，現在這房子是他們的避難所。」

新阿拉伯人報指出，他們的加薩分社主任兼記者同仁卡洛特（Diaa Al-Kahlot）7日在拜特拉希亞的市集街（Market Street）遭到以軍逮捕，他的兄弟、親戚與其他平民也被捕，一群人至今下落不明，「（以色列）占領軍故意強迫他們脫衣、搜查他們、羞辱他們，再把他們帶到未知的目的地。」

▲▼網路社群12月7日起流傳一些影像顯示，以色列軍方在加薩大規模拘捕巴勒斯坦男子，將他們脫衣、雙手反綁，送上軍車。（圖／翻攝自X／@1717Bazz）

▲據信數十名巴勒斯坦男子被捕。（圖／翻攝自timesofisrael.com）

非營利性的歐洲地中海人權觀察組織（Euro-Med Human Rights Monitor）收到報告稱，以色列軍隊拘留並嚴重虐待了數十名巴勒斯坦平民，對拜特拉希亞2處學校避難所包圍了數日。試圖離開避難所的人即使舉著白旗也會遭狙擊或直接殺害。以軍毆打並扒去被捕者的衣物，對醫生、學者、記者與老人等流離失所者發動隨機與任意的逮捕行動。一名年輕男子還宣稱看到至少7名年輕人因拒絕脫衣或不服從羞辱命令而被槍殺。

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