ET民調／柯盈配再跌！18.1%墊底　賴蕭配、侯康配僅差5.2個百分點

▲2024總統選情調查。（圖／ETtoday民調雲提供，點圖放大，下同）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選倒數36天，《ETtoday民調雲》公布最新民調，民進黨的賴蕭配以39.0%領先侯康配的33.8%，雙方差距5.2個百分點，而民眾黨的柯盈配支持度18.1%，較上次調查又掉了1.5個百分點。

▲2024總統選情調查-候選人支持度。（圖／ETtoday民調雲提供）

根據《ETtoday民調雲》調查結果顯示，若 2024總統選戰由民進黨賴清德與蕭美琴的賴蕭配、國民黨侯友宜與趙少康的侯康配，及台灣民眾黨柯文哲與吳欣盈的柯盈配三組競逐，賴蕭配支持度39.0%、侯康配支持度33.8%、柯盈配支持度18.1%、不投票或廢票2.1%、不知道的7.0%。

相較《ETtoday 民調雲》前次調查（2023年11月30日），賴蕭配支持度由前次37.4%提升1.6個百分點至本次39.0%；侯康配支持度由前次36.3%下滑2.5個百分點至本次33.8%；柯盈配的支持度由前次19.6%下滑1.5個百分點至本次18.1%。

▲2024總統選情調查-各組侯選人民調變化。（圖／ETtoday民調雲提供）

進一步交叉分析發現，賴蕭配30歲到39歲的支持度較上次調查跌幅最多，掉了7.1個百分點，來到37.6%，但在50歲以上的選民都有部分增長，50歲到59歲39.2%，與之前比較增加3.7個百分點，而60歲以上增加4.8個百分點，至44.9%；侯康配則在40歲到49歲掉4.7個百分點最多，來到29.3%；柯盈配在50歲到59歲掉最多，與上次調查比較少了8.2個百分點，剩4.7%。

政黨傾向的部分，侯康配的泛藍民眾支持度掉了3.6個百分點，但仍有91.5%，而柯盈配在泛藍支持者增加3.9個百分點，但增長最多的是時代力量支持者，多了12.6個百分點。

▲2024總統選情調查-年齡及政黨支持度變化。（圖／ETtoday民調雲提供）

喜好評價方面，根據調查，民眾對賴蕭配的喜好度為38.7%（非常喜歡27.9%、有點喜歡10.8%）、討厭度為36.9%（非常討厭27.9%、有點討厭 9.0%）；對侯康配的喜好度為32.9%（非常喜歡18.8%、有點喜歡14.1%）、討厭度為39.1%（非常討厭26.1%、有點討厭13.0%）；對柯盈配的喜好度為20.4%（非常喜歡9.9%、有點喜歡10.5%）、討厭度為43.8%（非常討厭27.5%、有點討厭16.3%）。三組中，以賴蕭配的喜好度最高，柯盈配喜好度最低。

本次調查為《ETtoday民調雲》於12月6日至7日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1,251份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.77%。