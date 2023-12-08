賴清德強調「老家是合法房舍」　民眾黨拋3疑點批：避重就輕

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統參選人賴清德的老家是否有違建問題，近日再度躍上輿論焦點，然而，賴清德競辦持續以「沒有竊占國土、該繳的稅都有繳」反駁各界質疑。對此，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人吳怡萱今（8日）在臉書拋出3個疑點認為，賴清德沒有回應2003年才完工的建物是否要拆除、為何新建物沒有財產申報，以及為何20年沒繳房屋稅。

民眾黨不分區立委被提名人黃國昌昨開記者會指出，賴清德萬里的老家是2003年才蓋的新建物，且新建後至今逾20年，從未繳過房屋稅，此舉也使得賴清德老家是否有違建的問題，又再度成為選舉攻防議題。

▲民進黨總統參選人賴清德萬里老家歷史空照圖比較。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

然而，賴清德競辦發言人郭雅慧隨後回擊，該建物不是一般都市中的違建，也沒有竊占國土，而是「普遍存在於礦區的合法房舍，該繳的稅都有繳」，也一定尊重新北市政府依法核定的程序。

對於郭雅慧的回應，吳怡萱繼續拋出3點質疑，第一、2003年完工，新長出來的兩棟建物，究竟要不要拆除？第二、在2007年取得這兩棟新建物，為何沒有財產申報？第三、為何長達20年沒繳房屋稅？

吳怡萱認為，賴清德辦公室的回應完全打混帳，問A答B、避重就輕，仗勢著媒體優勢，想混過這題，毫無誠信可言。

吳怡萱強調，請賴清德不要再騙老百姓，也不要再用礦工之子來情緒勒索選民，更不要再讓新潮流子弟兵，利用國家機器、動用國土署為自己解套，請好好正視問題。