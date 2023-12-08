月付1.9萬就可買房！侯友宜推購屋政策　估1年5萬戶政府補貼140億

▲侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日公布青年購屋政策，主張青年購屋貸款可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%，利息優惠5年。侯友宜試算，若全額貸款1500萬的房子，月付大約1.9萬就可以購買，盼透過這樣的政策，減緩青年購屋壓力；此外，也預估一年大約會有5萬戶來申請，若執政8年將有40萬戶申請，每年所需140億，這筆錢政府絕對有能力付得起。

侯友宜在記者會上指出，目前政府推出的「新青安房貸」，因「沒有年齡限制、沒有排富規定、沒有首購規定、沒有轉售規定」，導致40歲以下族群常看得到吃不到，甚至引爆炒房疑慮。

侯友宜也說，房價越來越高，很多年輕人都買不起房，尤其連頭期款都繳不出來，不是要存好幾年才籌得出，就是得靠親人幫忙，拖累購屋計畫，甚至因為物價波動，房價上漲，越來越追不上，影響人生基本的居住權利。

因此他提出購屋「555方案」，只要青年符合1、40歲以下青年人，信用無重大瑕疵者；2、排富（無自有住房與所得限制）；3、限首購；4、轉售限制（閉鎖期最高十年）；5、一生一次，即可享有該政策。該政策可全額貸款，並免頭期款；利息補貼0.5%(政府＋金融機構)；5年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；利息優惠5年。

侯友宜初步估算，若符合資格者買1500萬房屋，大約每月繳1萬9千元，就可購屋。侯友宜也說，政府每年可徵到土地增值稅1000億，如果拿一成到兩成就可以補貼，實現555免頭期款方案，每年所需約140億，他預估該方案推出後，一年大約可以有5萬戶受惠，如果他執政八年約有40萬戶可以受惠，這筆錢政府絕對有能力付得起。

