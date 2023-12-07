每年能減碳204公噸　新北AI動態號誌智慧運輸走廊增3處

▲新北市新店區新烏路廊。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市致力發展智慧城市，運用人工智慧AI導入動態號誌智慧運輸走廊再增中和南勢角、新店北宜新烏路及八里龍米路等3處；交通局長鍾鳴時表示，AI動態號誌智慧運輸走廊是透過智慧型AI攝影機、介接Google資料、大數據分析及儀表板即時監控等ITS技術，自動偵測車流壅塞程度，以即時調整號誌時制秒數，可使路段行駛速率提升約4至8公里/小時，平均路口延滯改善9%至16%，減少塞車，每年可節能減碳204公噸。

鍾鳴時指出，因應新北市市區道路尖峰時段車多不敷使用情形日益加劇，為減少民眾通勤時間，交通局自2018年起運用人工智慧AI導入動態號誌，逐步改善通勤路廊壅塞情形，累計已完成汐止大同路、汐止新台五路、淡水民權路、五股成泰路、新店復興以及中和南勢角、新店北宜新烏路及八里龍米路等8處AI動態號誌智慧運輸走廊；今年亦持續優化市政交通儀表板及交通戰情室，協助管理者快速掌握全市境交通狀況，大幅提升緊急事件應變及處理能力。

▲新北市中和區南勢角路廊。

交通管制工程科科長林昭賢說，動態號誌控制路口會在保障行人安全通過路口的前提下，兼顧車輛通行效率，利用ITS技術偵測即時車流，動態調整號誌時制秒數，以充分使用綠燈時間，加強車流紓解效率。

林昭賢指出，為改善南勢角地區聯外道路壅塞問題，交通局於景平路、南山路、景安路、景新街及安樂路等5個路段、16處路口安裝偵測設備，透過動態號誌控制、即時資訊及導引策略，紓解南勢角地區聯外車流壅塞情形。同時在新店北宜路及新烏路也建置6支CCTV配合AI影像辨識技術，將綠燈秒數有效分配給各方向，提升車流效率。

林昭賢表示，本次計畫也擴大淡水馬偕醫院救護車優先號誌實施範圍，由原本台2線民權路廊，延伸至八里龍米路廊20處路口，一旦消防局救護車出勤進入實施路段，系統會觸發下游號誌，優先開放或延長綠燈秒數，讓救護車順利通過瓶頸路段，爭取黃金救援時間，經實測平均每趟次可減少停等53秒，縮短約7%。

▲八里龍米路廊救護車優先號誌。