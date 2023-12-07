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加速蘭嶼小犬風災復原重建　政院核1.65億跨部會拚10個月完工

▲台東縣府加速蘭嶼校園災後復原。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲小犬颱風重創蘭嶼，中央與地方合作加速重建，讓居民早日恢復正常生活。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者陳家祥／台北報導

小犬颱風挾強風暴雨重創台東蘭嶼，中央相關部會均協助投入蘭嶼災後復原重建與災損救助，迄今已2個月過去。行政院工程會表示，為確實掌握復原情形及解決癥結問題，副主委顏久榮6日前往蘭嶼現勘，相關災後廢棄物、道路照明、民宅復電、公共設施復建、家園重建及船隻受損等復原重建工作與災損救助情形尚須跨部會合作，已協調相關單位主動解決當地復原重建的困難，協助蘭嶼民眾儘早恢復正常生活。

工程會指出，蘭嶼災後垃圾初估達約4000噸，環境部與台東縣政府災後即啟動專案協助清運，已集中於紅頭村一處空地暫置，後續先行分類打包減量，預計3個月內完成，並將打包垃圾陸續轉運回台焚化。工程會已請環境部督導協助加速清運去化，並定期進行垃圾暫置期間之環境消毒維護作業，以確保環境衛生。

風災導致部落路燈及環島公路路燈共計全倒50支、損毀超過100盞，鄉公所已緊急採購並進場施工，12月底先完成部落路燈修復，113年4月10日前完成環島公路路燈修復，工程會已協調台電公司進場協助，以提早回復道路照明；另尚有部分民宅未復電，也請台電公司對於原合法用電的住戶，簡化用戶申請手續並由台電主動協助住戶復電。

在公共設施損壞部分，行政院於12月4日核定34件、1.65億元，工程會請縣府協助公所即刻進行設計發包施工，原則於災後10個月內復建完成，重大災損則視災情專案列管期程。

對於家園重建之房屋修繕補助約650戶，已請原民會於12月8日前邀集內政部等單位，前往蘭嶼公所協助民眾如何辧理災損估價，以加速發放修繕補助金及協助修繕事宜。另外，傳統家屋91戶修復及重建，鄉公所已提報專案計畫，請原民會在13日前邀集國發會等單位共同研商，以加速執行。

蘭嶼船隻受損嚴重，經鄉公所盤點共21艘受損漁船(筏)，由臺東縣政府造冊提報農業部漁業署申請補助；另有籍遊艇及小船14艘、拼板舟25艘及無籍小船130艘，行政院責由原民會提報專案救助計畫，蘭嶼鄉長反映飛魚季將至，請原民會加速計畫送審作業。

最後，為災後清理家園所需人力部分，今年度由勞動部推介予鄉公所56人，實際上工43人；113年則由原民會清理家園專案計畫接續辦理，依鄉公所提報人力需求，請原民會從寬從速審核。為確保各項災後復原重建工作有序進行，加速蘭嶼居民回復正常生活，工程會將持續追蹤相關主管機關確實辦理。

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