2024元旦第一道曙光時間地點出爐！　最佳日出觀賞點在鵝鑾鼻燈塔

▲2024元旦第一道曙光時間地點出爐，平地最佳日出觀賞點在鵝鑾鼻燈塔。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

跨年倒數不到1個月，許多人開始規劃迎接2024年第一道曙光行程。台北市立天文館今（7日）指出，明年元旦第一道曙光，預計最早出現在6時3分32秒落在花蓮縣的柏南山，但因海拔達3443公尺，建議本島平地最佳觀賞地點是鵝鑾鼻燈塔的6時34分11秒，離島則為蘭嶼的6時29分7秒最早。

台北市立天文館經過計算，今公布「2023年最晚日落時間」與「2024年元旦最早曙光與日出時間」，明年元旦全台最早曙光是6時3分32秒在花蓮縣柏南山、日出時間是6時28分0秒；離島最早曙光是6時4分51秒在台東縣蘭嶼大森山、日出時間是6時29分7秒；本島平地最早曙光則是鵝鑾鼻燈塔，預計6時9分54秒可迎接第一道曙光，6時34分11秒可迎接平地最早日出。

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台北天文館表示，通常最早曙光是指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可看見地面景物。但在天文觀測上，當太陽在地平線下18度時，所產生曙光就會使6等星開始消失，稱為「天文曙光」。通常天文曙光出現時間會比民用曙光早一小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮過程，則可參考天文曙光時間提早來等待。

此外，台北天文館提醒民眾，一般人認為越往東、越往南，就能越早看到日出，但其實高度影響也不可忽視，海拔越高，日出時間也越早。以台灣來說，小區域內每向東或向南1公里，日出時刻會分別提早約2.4秒和1.1秒，但在同樣地點，海拔100公尺處的日出時間約比平地早1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，到了接近海拔4000公尺的高山，日出時刻會較平地提早約11分半鐘。但山區因地形與林相比平地複雜，要在日出方位地平線無遮蔽狀況下才能於預測時刻直擊精彩日出。

台北天文館特別製作了能精算出國內任何地點，元旦第一道曙光與日出時間的線上互動程式「2024年元旦曙光地圖」，歡迎各界參考使用。



▲台北天文館製作2024年元旦曙光地圖，提供各界參考使用。（圖／台北天文館提供）