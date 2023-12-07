九族文化村推聖誕歡樂月　12米聖誕樹、雪花燈光秀還送12月壽星好禮

▲九族文化村推出「聖誕歡樂月」活動，打造浪漫雪國聖誕樂園。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

濕冷東北季風南下為即將到來的聖誕節增添濃厚氣氛，日月潭畔的九族文化村即日起至2024年元旦推出「聖誕歡樂月」活動，天天安排聖誕老人、女郎快閃相見歡，陪遊客坐音樂馬車並發禮物，廣場更布置全縣最高的12米聖誕樹，搭配雪花紛飛秀，讓人不用搭飛機出國，就能一秒入境最歡樂浪漫的雪國樂園。

業者指出，九族文化村文化廣場上活動期間聳立的超高聖誕樹與雪國木屋，不但積雪皚皚，全天每隔半小時更有自天空飄落的聖誕雪花紛飛秀；園區內的商店街也變身成為佳節限定的聖誕小屋市集，無論情侶、家人、朋友在這裡都買得到最心儀的聖誕禮物。

此外，業者也集結園區內多家餐廳精心打造豐富、精緻的異國聖誕大餐，包含聖誕歡樂拼盤、甜點與雪人套餐等，滿足所有人對於聖誕節的美味期待。

九族文化村並於活動期間的週六日延長營業至晚間7時，加碼演出聖誕音樂燈光秀；12月23、24日的聖誕夜前夕，園區特別推出平安夜聖誕遊行與舞會，邀請遊客戴上聖誕帽，與聖誕老人一同隨音樂舞動、上街歡慶聖誕，可望將佳節氣氛推升到最高潮。

業者提醒，凡是12月壽星預約，將獲贈小禮物和聖誕帽；23至25日每天前2000名入園遊客，還加贈聖誕限定小紅帽，邀請全台所有大小朋友一起來九族文化村慶祝聖誕歡樂月。