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高雄唐吉訶德開逛！和牛2盒500元、蘋果裝到飽499　1.5萬人擠爆

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

全台最大的唐吉訶德今(7日)於高雄大立百貨盛大開幕，這是全台第5間店鋪，也是南台灣第一家。除了集結全台店鋪商品，還增設3個全新獨家專區，開幕期間也推出超殺優惠，包括黑毛和牛500元買一送一、蘋果裝到飽只要499元，有民眾一早8點就衝到現場排隊。百貨則預估，今天至少能吸引1.5萬人入店消費。

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲唐吉訶德大立店盛大開幕，百貨周邊滿是人潮。（圖／記者許宥孺攝）

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大立百貨自2018年豪砸10億元進行第三階段改裝，陸續引進日系話題品牌，包括日本最美書店「蔦屋書店」、「WIRED CHAYA茶屋」；2021年又有名古屋連鎖咖發品牌「客美多咖啡」進駐。這周5日有全台最大、占地870坪的無印良品旗艦店進駐，今日則迎來全亞洲最大的唐吉訶德，營業面積900多坪，加上倉儲空間則多達1200坪。

▲▼台灣最豪華！高雄1200坪「唐吉訶德」開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊。（圖／記者許宥孺、吳世龍攝）

▲大立百貨罕見被人潮擠爆。（圖／記者許宥孺攝）

唐吉訶德位於地下一樓，A館著重於餐食、美妝，B館則販售生鮮、肉品和蔬果。今日雖然中午11點20分才對外營業，但有民眾早上8點就衝現場排隊，目標鎖定和牛、麝香葡萄和富士蘋果。

開幕期間，業者祭出黑毛和牛500元買一送一、日本直輸蘋果裝到飽，一個袋子裝滿約能裝20-25顆，是許多消費者搶購首選，此外，日本麝香葡萄也有許多民眾搶購。除了熱食便當99元外，也有不少民眾直攻全球第二間「若櫻壽司」嘗鮮。

▲▼蘋果裝到滿只要499元。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼蘋果裝到滿只要499元。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼蘋果裝到滿只要499元。（圖／記者吳世龍攝）

超受歡迎的日本泡麵在這也擺滿一大面牆，每一位消費者的提籃中幾乎都有2、3碗；美妝區部分也有多款開幕買一送一優惠。值得一提的是，唐吉訶德大立店特別增設3個獨家專區，包括OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。

截至上午11點，百貨業者估計現場就有600人排隊等待入場，人潮將百貨繞了一大圈，是大立百貨罕見畫面，連市長陳其邁也直呼「跟暴動一樣」，與當年盛況很像。業者則預估，今日唐吉訶德開幕，至少能吸引1.5萬人入店消費。

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲熱食便當99元。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲糖果99元裝到滿。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲一整片泡麵牆，幾乎人人都有買泡麵。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲獨家Outdoor戶外專區。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲SAKE日本酒專區。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲全球第二間「若櫻壽司」，設有2間獨立包廂。（圖／記者許宥孺攝）

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高雄唐吉訶德大立百貨

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