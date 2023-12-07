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一蘭拉麵落地高雄？　陳其邁曝「時機成熟就公布」：有許願清單

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲唐吉訶德大立店開幕，擠爆百貨周邊。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

大立百貨今年鉅資5.5億元進行改裝，繼5日迎來無印良店旗艦店後，今(7日)全台最大唐吉訶德盛大開幕，一早就有許多民眾前來排隊搶鮮。高雄市長陳其邁受邀剪綵時，面對市民期待一蘭拉麵落地高雄，他語帶玄機表示「時機成熟就會對外公布」，並指出他有一份願望清單，希望大立百貨逐一幫他實現。

高雄市政府2021年主動邀請唐吉訶德日本團隊，在2022年副市長羅達生率團訪日拜會招商，並與大統集團團隊共同努力促成，期待大立百貨的帶動之下，串連高雄表參道沿線以及中央公園、新堀江商圈，打造觀光購物商圈的新風貌。

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▲高雄市長陳其邁受邀剪綵。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市長陳其邁受邀剪綵。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁今日受邀剪綵儀式，他表示，他進來的時候注意到人潮其實就跟暴動一樣，他相信這兩個旗艦店選擇高雄，是看好高雄未來的消費和跟經濟發展。這幾年產業轉型，台積電、亞灣區帶來大量就業人口，隨之，消費能力也越高，大立百貨就提供無印良品、唐吉訶德兩家旗艦店，讓民眾能就近消費，不用跑到日本或其他城市。

事實上，大立百貨陸續迎來知名日系品牌進駐，也讓許多網友敲碗，期待市府能招商到更多品牌，被點名的包括一蘭拉麵、APPLE直營店等。

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄人敲碗一蘭拉麵進駐。（圖／記者許宥孺攝）

對此，陳其邁語帶玄機地說，「我剛剛跟大統集團董事吳冠威也在談這件事情，時機成熟的話就會對外來公布」，他認為，大立也看好高雄整體的消費能力在逐年成長，過去不管是大立、大統，或者是南高雄的商圈，其實也會隨著消費型態、購物方式逐漸轉型。

陳其邁說，大立百貨對於南高雄來講交通非常便捷，生活機能也非常好，我們也預期，還會有更多不管是日系，或者是其他名店，都會陸陸續續進駐高雄，「我已經有一個許願清單給吳董事，希望說他們能夠逐一來實現我的願望清單」。

▲▼唐吉訶德大立店開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲唐吉訶德大力便推出買一送一。（圖／記者許宥孺攝）

大統集團董事吳冠威指出，期待這次的改裝開幕帶給市民耳目一新的大立百貨，未持續推進改裝，吸引重量級品牌新櫃進駐，促進五福大立商圈至駁二特區形帶狀經濟發展，成為高雄觀光購物最亮眼新地標。

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