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社會 社會焦點 保障人權

高雄飲料店濺血！現任護花嗆「有種過來談」　刀刺前夫險死

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名賈姓男子與施姓前妻發生爭執，施女的現任男友鄭男不滿，竟手持尖刀攻擊，導致賈男當場鮮血直流，警方到場後將賈男送醫，所幸撿回一命。橋頭地方法院依殺人未遂罪，判鄭男有期徒刑3年6月。

▲▼高雄餐廳爆濺血衝突！他跟前妻鬧糾紛，遭現任男友拿尖刀刺傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賈男與前妻施女發生爭執，遭施女現任男友鄭男手持尖刀開刺。（圖／記者賴文萱翻攝）

判決書指出，鄭男與飲料店同事施女2人交往，2022年10月18日，施女前夫賈男打電話到飲料店，與鄭男發生口角，相互挑釁並相約在飲料店理論。鄭男在飲料店內見賈男自飲料店外走來，立即上前徒手推擠，並拿預藏水果刀朝賈男刺擊，賈男雖經送醫院急救保住一命。

賈男指出，鄭男介入他與前妻的感情，他被鄭男挑釁叫他有種過去說清楚，他就騎車前往飲料店，一進門就與鄭男作勢要打起來。鄭男則供稱，他在飲料店接到賈男電話，口氣很差說要找施女談論小孩問題，他在電話回說「你在說什麼」，賈男說「不然看要怎樣」，他回說「來啊」，賈男則說「等我」。

▲▼高雄餐廳爆濺血衝突！他跟前妻鬧糾紛，遭現任男友拿尖刀刺傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲鄭男於現場遭警方逮捕，並移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

案發後，鄭男否認殺人未遂，辯稱他有持刀攻擊賈男，但僅具傷害故意，承認傷害罪；辯護人指稱，起因於賈男在案發前，曾多次傳送照片、訊息恐嚇鄭男及施女，鄭男得知後很擔心，高舉水果刀示警，察覺賈男背後滲出血跡，當下就停手，可見下手力道不大、刺入非深，未直接造成生命危險應屬防衛過當。

法院審酌，鄭男僅因故與賈男發生口角進而相互挑釁，用水果刀刺殺賈男，犯後雖坦承客觀事實，但矢口否認犯行，雖有意賠償但就賠償金額意見不一而未能和解，賈男於案發前於社群軟體發表不利鄭男言論造成賈男心理壓力，案發當日先行出手推擠賈男，橋頭地方法院依殺人未遂罪，判鄭男有期徒刑3年6月。可上訴。

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