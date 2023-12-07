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橘色惡魔降臨高雄表演！2天行程曝光　粉絲狂問「住哪裡睡哪層」

▲▼橘色惡魔！日本京都橘高校吹奏樂部去年來台參與國慶大獲好評，今年返台首發表演將在12/10於高雄登場。（圖／總統府提供）

▲橘高校去年來台參與國慶大獲好評，今年返台首發表演將在12/10於高雄登場。（圖／總統府提供）

記者許宥孺／高雄報導

「橘色惡魔」日本京都橘高等學校吹奏樂部降臨高雄，除了10日在時代大道進行演出外，當晚也將入住「最美飯店」承億酒店，並於隔日上午在酒店一樓廣場快閃演出，飯店也準備各式台味美食、禮物款待嬌客，不少瘋狂粉絲聞訊已經展開追星行動。

「橘色惡魔」12月10日將與高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊以及中正預校樂旗隊同場演出，屆時時代大道周邊進行交通管制。因應民眾熱情迴響，讓更多人觀賞即時演出，高雄市政府將在時代大道靠成功路側大草皮架設500吋大型螢幕；在時代大道接近中華路以及成功路側，也將各架設一面300吋大型螢幕供民眾觀看。

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▲▼橘色惡魔到高雄表演。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼橘色惡魔10日在時代大道表演，市府將架設2面大型螢幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼橘色惡魔到高雄表演。（圖／記者許宥孺翻攝）

同時網路平台同步也有多元視角直播，包括高雄市政府、高雄市長陳其邁、中華文化總會的臉書粉絲專頁，以及高雄市政府、高雄市長陳其邁的YouTube頻道都看得到。直播團隊將透過至少7個鏡位等多元視角，以全景、特寫、環繞等多種拍攝場景同步直播，讓線上觀眾零時差觀賞橘色惡魔的熱血魅力。

據了解，橘高校將於9日抵達桃園國際機場，10日中午南下高雄，直抵時代大道進行演出，停留高雄期間將下榻有「最美酒店」稱號的高雄承億酒店，市府也安排台日六校進行交流，預計當日將有一場晚會。

▲高雄承億酒店,備品,榮泉彈珠汽水,Dyson吹風機,國旅,高雄港,住宿,旅遊,國民旅遊,觀光。（圖／記者許宥孺攝）

▲橘高校停留高雄期間將下榻承億酒店。（圖／記者許宥孺攝）

11日早上9點，橘高校也會在承億酒店一樓戶外廣場舉行公開快閃10分鐘表演，隨後搭乘期間限定版的「柑橘號」輕軌以及文化遊艇玩高雄。

承億酒店總經理戴淑玲表示，期待迎接日本小貴賓們的到來，飯店精心準備台式早點款待學生，像是高雄排隊名店興隆居的湯包、燒餅油條等必點餐食，台式香煎蘿蔔糕、牛肉湯也非常受到學生喜愛。

▲▼高雄承億酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」可將高雄港灣美景盡收眼底。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄承億酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」可將高雄港灣美景盡收眼底。（圖／記者許宥孺攝）

戴淑玲說，承億酒店更準備繡有每一位橘高校表演者學生姓名的飯店吉祥物娃娃，也期待介紹承億酒店知名的高空無邊際泳池風景、獨立書店給日本橘高校，讓日本小貴賓不僅能賞覽高雄亞洲新灣區的美麗夜景更能感受台灣的人情味款待。

▲▼橘高校早餐用餐環境。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼飯店將安排橘高校於頂樓餐廳用餐。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼橘高校早餐用餐環境。（圖／記者許宥孺攝）

橘高校去年訪台即吸引一票粉絲，這次返台首場演出就在高雄，甚至要在承億酒店近距離演出，就有不少粉絲聞訊，紛紛致電飯店，想要詢問橘高校學生入住的時間、以及下榻樓層，甚至詢問11日上午是否有可能在自助早餐遇見她們。不過據了解，橘高校校方為保護學生，已事先向飯店溝通，早餐將會包層另於頂樓餐廳替日本小貴賓服務，也希望粉絲盡量不要打攪隱私。

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