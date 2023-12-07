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為自拍絕頂美景墜崖險升天慘死　韓濟州政府要擴大管制

為自拍絕頂美景墜崖　險升天慘死事件頻傳！韓濟州政府要擴大管制

▲這名遊客到濟州島獨立岩景點拍攝，但在自拍過程中不慎墜崖8公尺深。圖為濟州「獨立岩」。（翻自tripadvisor.com.tw）

圖文／鏡週刊

韓國濟州島是著名觀光勝地，海景與島景交織而美麗，不只受到韓國本地人喜愛，也是外國遊客經常造訪的觀光地區。不過當地也頻傳不少遊客為了自拍絕頂美景，不慎墜崖或發生受傷事故，因此當地政府與警方不排除擴大管制區域，避免類似事件再發生。

據《Korea Wave》報導，就在11月25日早上9時50分，又發生一起遊客為自拍美景而墜崖的事故。這名50多歲遊客到濟州島著名的「獨立岩」景點拍攝，但就在他自拍美景的過程中，不慎墜崖8公尺深，並直接撞到頭受重傷。西歸浦海洋警方獲報後立刻出動救援，並將該名遊客送醫治療。

據悉男子墜崖的地方，又被當地人稱為「暴風之丘」，因為這裡只要每逢冬天，常常會出現超強怪風吹襲。警方相信這名男子可能就是不敵強風，進而重心不穩墜崖。

為自拍絕頂美景墜崖　險升天慘死事件頻傳！韓濟州政府要擴大管制

▲西歸浦海警救起該名墜崖遊客。（翻自《NEWS 1》）

其實在10月30日，西歸浦海警才針對獨立岩觀光區，擴大管制區域，這次被劃入管制區的範圍為「藍洞」，就是獨立岩下方3-4公尺深的深水區，因呈現絕美藍色而被稱為「藍洞」。雖然這裡景色優美，過去是熱門打卡拍照景點，不過這裡也暗藏大自然危機，危險性相當高，因此過去就多有爭議，不少人認為這個區域應受到管制，之後西歸浦海警在10月底決定限制遊客進入。不過現在又發生遊客為拍美照而受傷事件，未來濟州當局不排除再擴大限制區域的範圍。

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