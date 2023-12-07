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京阿尼縱火案奪36命　檢方要求對被告青葉真司判處死刑

▲▲京阿尼縱火事件被認定是日本戰後最嚴重的蓄意縱火案。（圖／路透）

▲京阿尼縱火事件被認定是日本戰後最嚴重的蓄意縱火案。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）2019年7月發生縱火案，導致36人死亡，45歲被告青葉真司被控殺人等多項罪名。此案7日在京都地方法院進行審判，檢方要求判處青葉真司死刑。

綜合NHK、共同社報導，青葉真司2019年7月在京都市伏見區的京都動畫第一工作室內使用汽油縱火，造成36名員工死亡，另有32人受到不同程度的傷。後來，青葉真司被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火、持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴。

京阿尼事件造成的死傷慘重，更被稱為是日本戰後最慘烈的殺人事件。此案審判關鍵在於被告是否擁有刑事責任能力。被告辯護律師稱，青葉真司在犯案當下患有嚴重妄想症，缺乏辨別是非的精神能力。

▲青葉真司縱火後燒傷送醫，儘管一度被診斷死亡率超過95%，最終成功存活下來。（圖／路透）

在京都地方法院7日的審判中，檢方表示，被告基於強烈殺意進行有計畫的犯案，充分認知到使用汽油縱火的危險性，認定被告在案發當下擁有完全責任能力，請求判處死刑。

青葉真司身穿藍色運動服、坐在輪椅上出庭，在檢方要求判處死刑的當下，略低著頭，幾乎沒有動。預計被告辯護律師將再度以受到嚴重妄想症影響，主張無罪。全案將於2024年1月25日宣判。

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