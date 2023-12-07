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尹錫悅「天籟美聲」　和NewJeans入選《紐約時報》年度最時尚人物

▲▼拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他；尹錫悅現場唱起歌曲《美國派》（American Pie）（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅在拜登和200位賓客簇擁下，現場唱起歌曲《美國派》。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅就任後積極走訪各國，今年4月獲美國總統拜登邀請前往美國進行國是訪問，晚宴時在賓客們的簇擁下「高歌一曲」，如今再度因此登上國際版面。《紐約時報》評選今年度最時尚人物，其中尹錫悅和大勢女團NewJeans登上榜單。

根據《韓聯社》等韓媒報導，美媒《紐約時報》於當地時間6日公佈「2023年度最時尚人物」（The 71 Most Stylish People of 2023）榜單，票選今年政治界、演藝界、體育界71名人物中最能引爆話題的服裝或表演，而尹錫悅、NewJeans更是代表南韓入列，評論認為尹錫悅在國賓晚宴上的天籟美聲簡直是「無可挑剔」。

對於將尹錫悅列入今年度「最時尚人物」榜單，《紐約時報》指出，尹錫悅今年4月26日前往美國白宮出席國賓晚宴時，在拜登與現場200位嘉賓們的簇擁下，上台清唱唐•麥克林（Don McLean）的代表曲《美國派》（American Pie），其即興演唱的實力「無可挑剔」，可以與美國偶像們匹敵。

▼尹錫悅現場演唱起唐•麥克林的歌曲《美國派》，時間長達約1分鐘。

南韓總統辦公室事後表示，尹錫悅是在拜登臨時提議下才決定拿起麥克風清唱一小段，由於深知拜登夫婦與美國白宮為了準備這場國賓晚宴而傾注多少心血，因此才沒有婉拒拜登的提議。

《韓國經濟》指出，此後拜登、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都在社群平台X（前稱推特）上分享尹錫悅清唱《美國派》的影片；就連原唱麥克林也分享該段影片，「好想明年去韓國的時候，和尹總統唱這一首歌曲」；7月美國參議員在立陶宛與尹錫悅碰面時，也在尹錫悅面前唱《美國派》。

▲NewJeans。（圖／翻攝自韓網）

▲NewJeans。（圖／翻攝自韓網）

另外，南韓大勢女團NewJeans也獲選「最時尚人物」。《紐約時報》指出，帶著兔耳帽的NewJeans受到1990年代末、2000年代初節奏藍調曲風的啟迪，還因此登頂公告牌榜單，成為首組在Lollapalooza音樂節上表演的K-POP女歌手，彰顯在美國的號召力。

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