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北韓淪生人煉獄！老夫妻餓死「屍體遭老鼠啃咬」　看韓劇被公開槍殺

▲▼北韓漁船。（圖／達志影像／美聯社）

▲金某一家9口搭乘北韓漁船脫北，最終成功航向南韓海域。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在新冠疫情其間經歷巨變！受到邊境嚴格封鎖的影響，食品等民生物資難以從中國流入，導致居民糧食不足的問題變得更加嚴重。今年5月和家人們乘船脫北的金某受訪時透露，疫情期間經常聽到親友餓死的消息，甚至屍體還被老鼠啃食，且有民眾因收看南韓影劇而遭公開槍殺。

根據《BBC》昨日（6）從南韓首爾刊出的報導，來自北韓的金某為一名脫北者，原先住在南北韓交界附近地區，今年5月6日和懷孕中的妻子、母親、弟弟與弟媳等一家9口，決定逃離北韓這座「生人煉獄」，他們穿過掩埋多顆地雷的地帶，搭乘借來的漁船，一路向南航行，最終穿越西海（黃海）北方分界線（NLL），2個小時後被南韓海軍發現。

金某原本在北韓從事走私貿易，然而在全球開始出現新冠疫情後，生活開始出現變化，數年來他喊著「非常痛苦」。金某透露，早在新冠疫情流行初期，北韓居民飽受驚嚇，尤其當局不時透過電視播送全球感染者確診後逐漸死去的模樣，威脅居民若不遵守防疫規則，疫情恐向全國蔓延。

▲▼北韓在邊境建造邊境牆。（圖／路透）

▲北韓趁新冠疫情期間在邊境建造邊境牆。（圖／路透）

金某受訪時表示，有些居民只因為沒有配合當局的防疫規定，便慘遭送進勞動教化所（勞改營）；而只要出現疑似感染者，則全村將會被當局「封城」，導致所有遭到隔離的居民沒有任何食物可以吃。

金某認為，北韓政府在疫情初期決定嚴格封鎖邊境，才是導致饑荒惡化的主因，因為自從邊境貿易被迫關閉後，食物的進口量很明顯地減少，食材價格暴漲，導致居民們的生活「變得比以前更加困難」，今年4月還傳出有認識的2名農夫餓死家中。

金某補充，其實今年2月也曾聽聞鄰居中的某對老夫婦餓死的消息，老夫婦餓死後屍體甚至慘遭老鼠啃食，也因此警方一開始辦案時還誤以為老夫婦的死亡是兇殺案件。

《BBC》指出，從金某接受專訪時所透露的內容來看，雖然無法確認消息的真偽，但其實從其他消息人士的說法、以及國際機構針對北韓近況的報告來看，內容幾乎一致。

▲愛的迫降，玄彬、炫彬、孫藝真。（圖／Netflix提供）

▲北韓通過立法嚴禁居民收看南韓影視作品。圖為韓劇《愛的迫降》。（圖／Netflix提供）

另外，北韓2020年12月透過最高人民會議常任委員會全員會議，通過《反動思想文化排擊法》，嚴禁境內居民收看來自南韓的影視作品，散播南韓影視作品者將處以死刑、收視者最高可處15年徒刑。對此，金某也有話要說。

在南北韓交界地帶定居的金某，其童年成長背景自然離不開偷偷接觸南韓影劇文化，然而自從新冠疫情以後便明顯感覺政府強加控管人民思想，令他對北韓政治體制幻滅。他表示，《反動思想文化排擊法》通過後，「反社會主義行動」糾察班會在街頭隨意針對居民展開搜查，也因此糾察班往往被感到懼怕的居民稱為「吸血鬼」。

金某在專訪時透露，去年4月他甚至被當局強迫觀看一名22歲青年慘遭公開處刑槍殺的畫面，該名青年還是平常熟識的朋友，而青年只因和朋友們分享70首南韓歌曲、3部南韓電影，因此慘遭當局逮捕、殺雞儆猴。

金某也在最後描述脫北時的過程。原本母親、妻子反對脫北的決定，但他卻執意帶著全家離開北韓，「你願意讓我們的子孫繼續生活在煉獄中嗎？」，今年5月6日趁著氣候凶險、警備鬆散下，和挺著大肚的孕妻搭乘漁船來到南韓，如今金某的妻子在10月順利生產，一家人也從統一院（協助脫北者適應南韓生活的機構）搬至公寓大樓，逐漸適應南韓生活。

金某的弟弟則在接受《法新社》專訪時透露，此次脫北讓他感覺「重獲新生」，最近則參訪南韓政府為脫北者所舉辦的就業博覽會，他表示自己的志願是在南韓從事領航員，同時讚揚南韓不靠人脈、只靠努力與經驗的就業文化。

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