柯文哲爆藍小雞不甩禁令找他錄影　侯友宜：白營很多也邀我站台

▲侯友宜「火網打詐 重刑轟詐」打詐政見記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／新北報導

2024大選藍白破局後，國民黨祭出「禁柯令」不讓小雞找柯文哲站台，但卻傳出身處藍綠激戰區的藍營小雞盼黨中央放寬此令，讓民眾黨總統候選人柯文哲來輔選，柯更自爆「其實我最近都在幫他們（國民黨小雞）錄影，只是他們還沒有拿出來用而已」。國民黨總統參選人侯友宜今（7）日受訪表示，「這段時間很多民眾黨立法委員候選人也邀我站台」，但國民黨軍令狀已下，自己還是會遵守規定。

對於「禁柯令」是否放寬？侯友宜今日上午出席「火網打詐 重刑轟詐」打詐政見記者會後受訪表示，「這段時間很多民眾黨立法委員候選人也邀我站台，既然國民黨軍令狀已下而且非常非常的清楚，我會遵守國民黨的團隊合作大家按照這規定處理。」

侯友宜說，自己一項不變的態度是非常重視團隊紀律跟榮譽，大家就一致性打這場選戰，他相信用這樣態度，一定會贏得最後勝選。

趙少康也補充，「立委輔選是黨中央在負責，所以我們就遵照黨中央，黨中央的決定應該怎麼輔選最好。」因為如果每個地方因地制宜，當然有時候因地制宜也有因地制宜的好處，但可能整體布局會受到影響，既然黨中央負責輔選就有黨中央負責，「如果各地委員有什麼特殊狀況，就去跟朱主席報告請朱主席做決定。」