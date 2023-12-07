美麗島民調／賴蕭配支持度首破4成　柯盈配止跌仍以14.8%墊底

▲ 民進黨總統參選人賴清德於公布副手人選由駐美代表蕭美琴出任。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》7日公布第84波最新追蹤民調，民進黨總統參選人賴清德公布副手人選為蕭美琴後，首度支持度飆破4成，來到40.1%，而國民黨侯康配仍在緊追在後，以31.6%位居第二，至於民眾黨柯盈配則未有變化，依舊是以14.8%墊底。

根據《美麗島電子報》民調資料，賴蕭配40.1%、侯康配31.6%、柯盈配14.8%，另有3.3%不投票／投廢票、10.2%未明確回答。

進一步交叉分析顯示，賴蕭配在40歲以上支持者有較明顯增長，40歲到49歲增5.3個百分點，來到35.9%；而侯康配在年輕選票上，與上次調查比較，20歲到29歲支持者從19.5%增加到22.7%。

值得關注的是，《美麗島電子報》民調上問不投賴蕭配的民眾「若要政黨輪替，應投在野民調最高者？」認同的有47.0%，不認同的41.1%，兩者差距逐漸縮小，選戰是否會進入棄保值得關注。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，自2023年12月4日至6日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。