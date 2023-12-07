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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬文君非農民卻能蓋豪華農莊　時力要政府硬起來：讓特權立委退散

▲▼馬文君位在埔里鎮忠信段莊園裡面的兩層樓木屋。（圖／讀者提供）

▲馬文君位在埔里鎮忠信段莊園裡面的兩層樓木屋。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委馬文君被爆南投埔里住處是蓋在國有農地上的違建，儘管她6日強調合法承租、是被抹黑，卻被南投縣府光速認定違建，將發拆除通知書，若不自行拆除就由縣府依規定拆除。時代力量7日指出，馬文君不具農民身分，依法不能建農舍，應立即拆屋還地，這次大選也讓不分藍綠的佔地違建一一現形，請政府硬起來，別再放任特權橫行。

馬文君遭爆在南投埔里的國有農地上，違法蓋豪宅近30年。時代力量發言人余佳蒨指出，馬文君已擔任公職20年，立委更當了13年，應對國有地租用和農地運用相關法規相當熟悉，卻知法玩法，明知自己不具農民身份，卻長年在國有農地上住豪華農舍，被踢爆後竟還用「不具農民身份也能租地」撇清，特權傲慢一覽無遺。

余佳蒨呼籲，既然南投縣已證實那是未申請執照的違建，如果馬文君不願自行拆除，就請縣政府儘速報拆，不要看到立委就推託轉彎。

余佳蒨表示，這次大選年爆出多項佔用國有地的違建爭議，不僅總統候選人中招，立委候選人更是橫跨藍綠白，顯見竊佔國土問題有多嚴重。然而，國產署似乎只把自己當成事後解釋法規的評論員，對於自己長年縱放的這些特權違法，只能到了選舉靠別人爆料，過去都是在睡嗎？

余佳蒨直言，守護國土人人有責，國有地佔用問題應採高標準，拆屋還地是最起碼該做到的。同時也呼籲國產署和各地方政府，除了加強稽查杜絕不法，面對已被揭發的違法案件別再互踢皮球卸責，更別遇到政治人物就轉彎，放任更多強租國有地的馬文君們濫權圖利。

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