　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲喊要走「小英路線」　綠委籲支持正版：柯騙不了內心的良知

▲▼柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於民眾黨總統參選人柯文哲聲稱，若當選總統在國防外交上會走蔡英文路線，更自曝內心本質仍是深綠。對此，民進黨立委林宜瑾7日表示，柯文哲雖然嘴巴上說「我更痛恨民進黨」，但卻欺騙不了被他深藏在內心角落，久未見光的良知，但要選就要選品質有保證的正版商品，要談蔡英文外交政策的延續性，全台灣沒人贏得過蔡的現任副手賴清德。

柯文哲日前接受華視專訪時表示，若當選總統，外交上會維持總統蔡英文路線，並在兩岸溝通上表達和善。對於主持人追問，軍事上是否也走蔡英文路線，台灣是否要發展自衛能力？柯秒答，一定要的。

對於柯文哲講法，林宜瑾表示，這就如同品質優良、廣受好評的商品，在市面上總會出現騙取消費者信任的廉價冒牌貨，柯文哲雖然嘴巴上說「我更痛恨民進黨」，但卻欺騙不了被他深藏在內心角落，久未見光的良知，柯實際上相當清楚，民進黨有最專業的執政團隊，過去7年多也為台灣締造卓越且不容否認的成績。

林宜瑾強調，要選就要選品質有保證的正版商品，冒牌貨有的只是皮毛和表面，買回家一洗就褪色、落漆，不僅得不償失甚至可能還有害健康。

林宜瑾說，要談蔡英文外交政策的延續性，全台灣沒人贏得過蔡的現任副手，也就是正積極爭取全民支持的民進黨總統候選人賴清德，更不用說賴清德身邊還有與他合作無間，在駐美期間取得許多外交突破的蕭美琴。

林宜瑾認為，2024年大選不僅是要選出總統與立委，更是決定台灣前途的關鍵時刻，全世界都在看台灣人如何做出選擇。她期待全民團結「選對的人，走對的路」，讓好的成績繼續維持，讓專業團隊繼續為台灣服務。

ET快訊
若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回
快訊／台灣大道嚴重車禍！　多人受傷
Apple婚紗照「單比手指」網嚇一跳！IG湧整排藍勾勾
6組LINE免費貼圖來了　聖誕用到跨年
保母拿打火機燒虐3歲童　全身42處燙傷
400豬仔被賣出國拘禁凌虐　台警救出3人
快訊／Apple宣布「懷孕又結婚」
不是被騙　高雄女提領300萬...一問原因哽咽
金曲歌王虧阿信「每次都走音」　力挺：哪裡有假唱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲爆藍小雞不甩禁令找他錄影　侯友宜：白營很多也邀我站台

蔡正元預言「藍綠相差100萬票」　突破關鍵在翻動棄保效應

魯明哲競選影片首播！　「中壢魯蛋」尋求鄉親繼續支持

柯文哲喊要走「小英路線」　綠委籲支持正版：柯騙不了內心的良知

賴清德發「百元便當」險釀踩踏意外　新竹縣黨部：非主辦單位

快訊／賴清德競總反賄選　曝科技進步「變相賄選特別多」

藍名嘴稱蕭美琴「美國走狗」　民進黨譴責

徐巧芯外洩政府資料　行政院：了解調查中

賴清德造勢發「百元便當」涉賄選？　侯友宜：盼司法勿枉勿縱

假的！網傳情治機關監聽資料外洩　法務部籲：不要散佈

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

當男友禮儀師職業病發作　每個步驟喊聲...女友傻眼

柯文哲爆藍小雞不甩禁令找他錄影　侯友宜：白營很多也邀我站台

蔡正元預言「藍綠相差100萬票」　突破關鍵在翻動棄保效應

魯明哲競選影片首播！　「中壢魯蛋」尋求鄉親繼續支持

柯文哲喊要走「小英路線」　綠委籲支持正版：柯騙不了內心的良知

賴清德發「百元便當」險釀踩踏意外　新竹縣黨部：非主辦單位

快訊／賴清德競總反賄選　曝科技進步「變相賄選特別多」

藍名嘴稱蕭美琴「美國走狗」　民進黨譴責

徐巧芯外洩政府資料　行政院：了解調查中

賴清德造勢發「百元便當」涉賄選？　侯友宜：盼司法勿枉勿縱

假的！網傳情治機關監聽資料外洩　法務部籲：不要散佈

《黑澀會》Apple「1年前早就結婚」登記照曝光！瑤瑤見證：終於解脫了

「HONDA Odyssey」發表復活回歸！單一油電折合新台幣101萬

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

ANGIE安吉打造復古kiss舞曲　全靠「想像」唱到尖叫

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

若五月天鑑定為「真唱」檢舉者要負責嗎？　律師這樣回

接棒五月天、林俊傑！　動力火車公佈「重磅喜訊」

快訊／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」　至少6機車倒地...多人受傷

白雲摔倒！好友謝忻聽成進「長照」　真相曝：把我的眼淚還來

愛護土地當環境好主人　台東環保局呼籲勿讓雜草叢生

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

政治熱門新聞

郭正亮：柯文哲民調降　斷言1條件轉投

柯文哲稱內心是深綠　吳欣岱轟：噁心！民調下跌又開始蹭

吳欣盈「財產申報」沒列外籍貴族尪　名嘴揭原因

快訊／王金平答應了！　點頭擔任侯友宜全國後援總會長

柯民調雪崩下跌　林濁水預言2024結局

宋楚瑜專訪網友致敬　意外釣出「宋神掌」

李多慧被台車價嚇到　高嘉瑜「提案汽車關稅0%」

曝餐會牆壁邊推滿「賴堅綠啤」　游淑慧：徐巧芯下次別送麵了

新北中和激戰！蔡賴蕭全來了

王義川拋「交通3箭」　改革兩段式左轉

柯文哲稱深綠、走蔡英文路線　綠：那投民進黨就好了

預言民進黨立院難過半　郭正亮：賴清德沒裙擺效應

3個銀行員花35年才打贏冤獄官司　前法官、律師、學者看「速審制度」

李正皓祝福徐巧芯「加油」

更多熱門

相關新聞

賴清德「百元便當」遭檢舉　竹縣黨部證實

賴清德「百元便當」遭檢舉　竹縣黨部證實

國民黨立委參選人徐巧芯因20元長壽麵遭調查，她昨(6)天在臉書表示，「賴清德造勢發便當還差點造成民眾踩踏事故」，質疑為什麼檢調不去查賴，而要查自己的20元壽麵，徐巧芯說「身為正義小天使」的自己，立刻去檢舉。民進黨新竹縣黨部也澄清，非活動主辦方，並不清楚相關內容。

藍名嘴稱蕭美琴「美國走狗」　民進黨譴責

藍名嘴稱蕭美琴「美國走狗」　民進黨譴責

賴清德造勢發「百元便當」涉賄選？　侯友宜：盼司法勿枉勿縱

賴清德造勢發「百元便當」涉賄選？　侯友宜：盼司法勿枉勿縱

藍黨團主張最低工資須隨CPI調整、要能跟韓國相比　批法案淪賴肉票

藍黨團主張最低工資須隨CPI調整、要能跟韓國相比　批法案淪賴肉票

傳暗網出售情治機關監聽名單　趙少康驚爆：我也長期被監聽！

傳暗網出售情治機關監聽名單　趙少康驚爆：我也長期被監聽！

關鍵字：

柯文哲蔡英文賴清德國防外交2024總統民進黨民眾黨2024柯文哲2024賴清德林宜瑾

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面