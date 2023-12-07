柯文哲喊要走「小英路線」　綠委籲支持正版：柯騙不了內心的良知

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於民眾黨總統參選人柯文哲聲稱，若當選總統在國防外交上會走蔡英文路線，更自曝內心本質仍是深綠。對此，民進黨立委林宜瑾7日表示，柯文哲雖然嘴巴上說「我更痛恨民進黨」，但卻欺騙不了被他深藏在內心角落，久未見光的良知，但要選就要選品質有保證的正版商品，要談蔡英文外交政策的延續性，全台灣沒人贏得過蔡的現任副手賴清德。

柯文哲日前接受華視專訪時表示，若當選總統，外交上會維持總統蔡英文路線，並在兩岸溝通上表達和善。對於主持人追問，軍事上是否也走蔡英文路線，台灣是否要發展自衛能力？柯秒答，一定要的。

對於柯文哲講法，林宜瑾表示，這就如同品質優良、廣受好評的商品，在市面上總會出現騙取消費者信任的廉價冒牌貨，柯文哲雖然嘴巴上說「我更痛恨民進黨」，但卻欺騙不了被他深藏在內心角落，久未見光的良知，柯實際上相當清楚，民進黨有最專業的執政團隊，過去7年多也為台灣締造卓越且不容否認的成績。

林宜瑾強調，要選就要選品質有保證的正版商品，冒牌貨有的只是皮毛和表面，買回家一洗就褪色、落漆，不僅得不償失甚至可能還有害健康。

林宜瑾說，要談蔡英文外交政策的延續性，全台灣沒人贏得過蔡的現任副手，也就是正積極爭取全民支持的民進黨總統候選人賴清德，更不用說賴清德身邊還有與他合作無間，在駐美期間取得許多外交突破的蕭美琴。

林宜瑾認為，2024年大選不僅是要選出總統與立委，更是決定台灣前途的關鍵時刻，全世界都在看台灣人如何做出選擇。她期待全民團結「選對的人，走對的路」，讓好的成績繼續維持，讓專業團隊繼續為台灣服務。