藍名嘴稱蕭美琴「美國走狗」　民進黨譴責

▲副總統參選人蕭美琴。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

近來中天新聞播岀的政論節目「庶民大頭家」中，前立委李勝峰在節目上以「皮條客」、「美國走狗」等羞辱詞彙用以描述民進黨副總統參選人蕭美琴於擔任駐美代表期間的外交工作，對此，民進黨性平部主任李晏榕今（7）表示遺憾稱，在性別平等觀念已是普世價值的世代，名嘴竟在公開播放之節目以性羞辱的方式來貶低女性政治及外交工作者的專業。

李晏榕指出，外交是一門高度專業，被稱為台灣戰貓的蕭美琴大使在駐美期間以細膩的步伐處理議題，在複雜的困境中堅守立場，將台灣的利益最大化，成功在國際上架台灣。

近年台美關係的進展大家有目共睹，親藍名嘴卻以「美國走狗」貶低其價值，又以性產業剝削者代名詞「皮條客」來評論蕭大使的外交工作，李晏榕表示，外交使節的工作雖為可受公評之事，但評論應就事論事，而不是針對蕭大使的女性身分與出生地進行羞辱。

李晏榕直言，台灣已有第一位女性副總統、第一位女總統、第一任女性駐美大使，2024總統大選中更有兩位副總統候選人為女性，顯示在政治工作中，女性早已是不可或缺的角色。社會大眾應該看見政治人物的專業，而非以性別上的羞辱貶低其價值，如此的行為只顯示出自身缺乏性別意識及厭女的態度，呼籲閱聽人發揮媒體識讀的能力，辨別正確的訊息。

李晏榕強調，沒有人應該因為自身的性別而承受任何污辱，更不該為造謠而抹滅女性政治人物在專業領域的表現，請停止任何形式對女性的羞辱，民進黨也請不分黨派的政治人物一起拒絕對於女性政治人物的性別歧視與霸凌，拒絕性羞辱的影射，讓政治討論回歸專業。

民進黨立委參選人謝佩芬譴責藍營名嘴在節目上對蕭美琴極盡侮辱，包含施教授指控她是「美國走狗馬前卒」，李勝峯也指控她是「空心大白菜」、「皮條客」等，皆是毫無根據的謊言、惡言，不僅不尊重女性，也不尊重專業，更是蓄意破壞台美友好關係，不實攻擊對台灣社會無正面影響，要求發言人士及節目鄭重道歉並澄清。