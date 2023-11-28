「帝王闖紅燈」牽小孩又低頭滑手機！　網轟爆：最爛身教

▲媽媽牽著女兒闖紅燈。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣政府為洗刷行人地獄惡名，「帝王條款」應運而生，若汽機車不停讓行人，最高罰6000元，就連違規過馬路者也要禮讓。一名網友日前行經路口時，撞見家長牽著孩子闖紅燈，還一邊低頭滑手機，氣得將畫面PO網，而眾人看完也搖頭大罵，「最壞的身教。」

這名駕駛在「爆怨公社」PO出行車紀錄器畫面，怒喊「德政！誇張！行人霸王條款蒸蚌（真棒）！」只見有位母親大剌剌帶著女兒闖紅燈，還不疾不徐地低頭看手機，此舉不僅危險，也讓汽車前方斗大的綠燈，顯得格外諷刺。

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對此，網友們紛紛怒回，「本來就一堆不識字的，連紅綠燈也看不懂了」、「這種我會按她喇叭」、「狗都懂怎麼看紅綠燈」、「遲早出事」、「一堆色盲」、「這種自以為的遲早被收走」。

而不少駕駛也心有戚戚焉，直呼「今天也遇到一個愛過不過，直接叭下去」、「難怪一堆人說台灣是鬼島，交通部教行人違規，再開單增加政府收入」、「台灣紅綠燈可以廢了」。

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