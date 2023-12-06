配合常照政策　池上2社區「伯公照護站」今揭牌

▲池上慶豐社區及萬安社區「伯公照護站」今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

配合客家委員會鼓勵客庄地區踴躍成立伯公照護站，台東縣政府經在縣內重點客家鄉鎮積極拓展下，目前已設有9站，其中，池上鄉新增的「慶豐」及「萬安」伯公照護站，分別於6日上午揭牌成立。

台東縣政府表示，伯公照護站是客家委員會為推動「建構客庄伯公醫療行動網」及「推動夥房銀髮照顧中心」等政策，於客庄社區長照站內，導入客家文化元素，以營造溫馨具在地客家特色之「伯公照護站」環境，配合衛生福利部長照計畫，結合各縣市原有的C級巷弄長照站推出的服務，並善用客庄換工及伯公信仰文化的特殊性，使資源不足之客庄，得以獲得政府因地制宜之照顧服務。

截至112年11月止，台東縣全縣65歲以上老年人口比率約為18.7%，而池上鄉老年人口比率更高達26%，顯示台東縣已是高齡社會，其中縱谷地區高齡情形更為顯著。目前鹿野鄉已有5處伯公照護站成立，關山及池上各1站點，今天池上鄉新增慶豐及萬安伯公照護站後，池上鄉站點將增加為3站，縱谷客家重點三鄉鎮已設有9站。

伯公照護站的設立，除原有長照2.0據點的功能，更進一步透過如客家環境佈置、客語照服人員及客家歌謠教唱等藝文活動，打破以往照護站給人的刻板印象，除了提供一般照護外，還能滿足長輩心理及感情層面需求。

縣府指出，伯公是客家人對土地公尊敬的稱號，也是對家族長輩祖父的敬稱。在客家人心中地位崇高，很多客家村莊到處都可見到伯公廟，俗諺說:「田頭田尾土地公」，可知伯公廟分佈極廣，希望藉由伯公照護站護祐客庄長者鄉親，讓幸福繼續前行。