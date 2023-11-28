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社會 社會焦點 保障人權

不滿加熱菸卡關阻長照收入　百人上街頭抗爭：還我長照基金

▲▼國健署卡關加熱菸，民眾抗議「減少菸捐、稅」就是減少長照計畫資金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲國健署卡關加熱菸，民眾抗議「減少菸捐、稅」就是減少長照計畫資金。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

菸害防制法修法成功之後，香菸問題仍持續卡在國健署，有民眾不滿，修法已經將近1年的時間，加熱菸仍被卡關在部門審查，且2025年又面臨總統大選，每個參選人都端出牛肉政策，其中攸關於菸捐、菸稅所照顧的長照問題也在政策之中，但是照顧老人資金來源的菸捐、菸稅卡關，讓民眾又聚集到立院表達不滿。

據了解，長照基金的來源係菸捐稅，所以合法上市的加熱菸又被卡關在國健署，導致地下加熱菸商不斷的販售獲利，政府卻無法透過正常管道抽稅以利於後續使用長照計畫使用，也讓許多民眾感到非常不滿，所以在28日召集民眾直接上立法院表達不滿。

▲▼國健署卡關加熱菸，民眾抗議「減少菸捐、稅」就是減少長照計畫資金。（圖／記者邱中岳翻攝）

長照計畫預計2025年就會入超高齡計畫，65歲以上長者將高達總人口數的5分之1，所以在2025年總統大選各陣營也都端出長照政策，但儘管口號喊得響亮，但是沒有錢就沒有辦法執行，長照計畫的基金就是菸捐、菸稅，但是加熱菸明明三讀通過修法，但國健署卻遲遲卡關。

資深媒體人彭華幹分析，4位總統候選人為爭取支持，長照社福政見一個比一個寫得漂亮，卻幾乎都是看得到吃不到的大餅，聲援民眾也表示，人民健康要擺在第一位！台灣高齡化已經是倍數成長，如果長照、健保的運作因為資金亮起紅燈，台灣人民將陷入「不敢老」、「不能老」的窘境。

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