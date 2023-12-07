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甲片連戴2個月才拆　女大生發現指甲「長滿綠黴」崩潰：有夠胎哥

▲指甲,咬指甲,美甲。（圖／CFP）

▲女子長達2個月沒有拆甲片。（圖／示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國19歲女大生菲比(Phoebe Sheppard)去年10月第一次做了美甲，直到12月才把甲片取下來，結果真實指甲上竟然出現詭異的綠色黴班，嚇得她趕緊就醫擦藥，然而指甲的情況仍然沒有好轉，尷尬情況發表在網路後爆紅。

在大學就讀工商管理學系的菲比在TikTok上分享影片，她表示，去年10月她花費英鎊30元（約台幣1,188元）做了美甲，由於美甲師建議她，若是想換圖案時，可以直接把新圖案蓋在上面，而不用去除甲片，所以她一直沒有把甲片拿掉，直到2個月後終於要換新的甲片時，發現指甲上竟然長了許多綠色與黑色的斑點。

@pheebs_elizabeth Feel so manky #fyp #trending #viral #nails #infill #fungalinfection ♬ stanky ahhh - Drippy

菲比嚇得去家附近藥局求救，發現指甲疑似是因為甲片戴太久，長期的潮濕環境引發感染，藥師建議她購買藥膏擦在指甲上，然而她試過許多藥品都沒有用，最後只能尷尬把綠黴留在指甲上，等待新指甲長出來。

菲比表示，「我用盡所有辦法想治好，可是沒有任何效果，所以我只能等指甲自己長出來，雖然完全不痛，可是看起來真的很髒，我很多朋友常常會笑我指甲發黴，很多人看到我的手，可能會以為我很髒，但我其實很常洗手」。

菲比的影片分享在網路後，獲得83萬人次點閱，許多網友勸她不要再亂擦藥，趕快去看醫生，還有網友告訴她，她罹患的可能是名為綠指甲(Green nail syndrome)或氯指甲(chloronychia)的感染症狀。

菲比表示，她分享這個故事，只希望能提醒大家，做完美甲後千萬不能一直戴著，還是要適時讓指甲呼吸，這樣指甲才能保持乾燥與健康。

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