曾中3千多萬！強運女17年後「再中7億元大獎」　度假回來又中了

▲女子連中大獎。（圖／翻攝自Massachusetts Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國麻州女子德西莉(Desiree Fortini-Craft)擁有超強好運，2006年才中過美元100萬元（約台幣3,148萬元）獎金的她，相隔17年再中美元2500萬元大獎（約台幣7億多元），這次她不急著領獎而是先去旅遊，結果旅遊回來領獎，買刮刮樂又中美元500元（約台幣1.5萬元）。

17年前才中過美元100萬元大獎的德西莉，近來在麻州波士頓西羅克斯伯里社區(West Roxbury)購買Extravaganza刮刮樂時，竟然中了美元2500萬最大獎，然而她第一時間沒有急著領獎，而是先把彩券藏起來，與未婚夫開心前往加勒比海島嶼阿魯巴(Aruba)度假。

$25 million Massachusetts Lottery winner returns to lucky store; "She won again" https://t.co/GvB0BAEIEB — WBZ | CBS News Boston (@wbz) December 5, 2023

德西莉度假回來後，1日領取了她的獎金，最後選擇一次性領取美元16,250,000元獎金（約台幣5億多元），她開心表示，她和未婚夫都是努力工作的人，之後想要好好享受人生，計畫聖誕節時再一起去旅行，以及用部分獎金來還女兒的學貸。

購買的刮刮樂贏得大獎，除了讓德西莉贏得獎金，開出大獎的商店也獲得美元50,000元獎金（約台幣157萬元），特別的是，德西莉近來返回商店與老闆合照，她隨手買了幾張售價美元50元（約台幣1,574元）刮刮樂，結果又刮中美元500元獎金，讓店老闆驚喜表示，「她真的是一個很幸運的女子」。