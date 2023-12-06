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女蒙眼雷射除毛「下半身突然被塞東西」　變態男偷拍性侵8女被關

▲桃園市朱姓男子不滿16歲女友有意求去，去年6月間竟強拉進加油站廁所，扯去衣物襲胸摸下體，欲硬上時未果，改以指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲男被控性侵犯8名女顧客。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國53歲雷射除毛師詹姆斯(Terry James)被控為女顧客除毛時，趁對方戴上護目鏡或蒙住眼睛後，不知情的情況下偷拍影片或照片，甚至還進行性侵犯行為，受害女子多達8人，被判入獄17年。

來自英國西約克郡迪斯伯里(Dewsbury)的詹姆斯，日前在布拉福(Bradford)法庭上，坦承犯下13項插入攻擊、5項性侵犯罪與傳播持有兒童不雅圖片罪。根據法庭資料，詹姆斯平時在女顧客面前表現地十分友善、專業，然而卻偷偷使用攝像工具拍攝對方私處。

受害者在法庭上痛訴，他們一直活在偷拍內容可能會被公開的恐懼中，其中一名受害者因為這段經歷，讓她心靈受創而去接受心理諮商，還有一名受害者表示，因為詹姆斯的行為，讓她再也無法信任男性。

法官表示，這些受害女性在過程中都被詹姆斯故意蒙住眼睛，使得他們無法知道詹姆斯在做什麼，被告的自私行為也對受害者生活造成長久影響，最後裁定詹姆斯是一名危險罪犯，除了加重他的刑期，且終身被警方登記為性犯罪者。

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