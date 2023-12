女蒙眼雷射除毛「下半身突然被塞東西」　變態男偷拍性侵8女被關

▲男被控性侵犯8名女顧客。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國53歲雷射除毛師詹姆斯(Terry James)被控為女顧客除毛時,趁對方戴上護目鏡或蒙住眼睛後,不知情的情況下偷拍影片或照片,甚至還進行性侵犯行為,受害女子多達8人,被判入獄17年。

來自英國西約克郡迪斯伯里(Dewsbury)的詹姆斯,日前在布拉福(Bradford)法庭上,坦承犯下13項插入攻擊、5項性侵犯罪與傳播持有兒童不雅圖片罪。根據法庭資料,詹姆斯平時在女顧客面前表現地十分友善、專業,然而卻偷偷使用攝像工具拍攝對方私處。

