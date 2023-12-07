「白衣藍褲」抬頭！　朱立倫揪侯康配、韓國瑜拍團隊戰形象照

▲朱立倫、侯友宜、趙少康與韓國瑜等不分區被提名人拍攝團隊形象照。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024選戰即將進入倒數一個月，國民黨總統副總統候選人侯友宜、趙少康、朱立倫主席昨（6）日偕同不分區立委候選人們拍攝形象照，以「聽專業、相信專業」為主軸，融入棒球元素，展現國民黨團隊戰力，共同為台灣人民拚幸福、謀福祉而努力。

國民黨說明，拍攝的構想融入棒球元素，強調有最穩健的投手侯友宜，搭配最有戰力的捕手趙少康，顯現總統、副總統的個人優勢之外，還有前高雄市長韓國瑜帶領的不分區立委候選人們，如同棒球賽場上，有強勁的打擊手以堅強的守備陣容，組成最有團隊意識的戰隊，投手、捕手、游擊手、各壘手、外野手及牛棚戰力，每個角色各司其職，形塑團體作戰的氛圍。

國民黨表示，昨天拍攝現場，大家顯現高昂的團隊意志，朱立倫以總教練的角色，在場邊提醒選手們較好的呈現方式，務求整體戰隊完美迎擊，顯現國民黨「團體隊形已整隊完畢」，再拉抬一波氣勢之外，也凸顯國民黨提出的專業、多元、最佳不分區立委名單，將是2024選戰最大的助力之一。

國民黨並強調，這次的拍攝，除了以分組方式呈現，包括選舉戰將組、醫療健康、亮眼女力 、年輕戰力等之外，也有團隊全體仰頭握拳，充分自信的團體陣勢合照，展現不分區立委的戰力十足。