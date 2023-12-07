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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌曝與柯文哲「合作備忘錄」　不介入黨務、彼此不代為發言

▲▼柯文哲與黃國昌。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲柯文哲與黃國昌。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前時代力量立委黃國昌退黨後加入民眾黨被列為不分區立委提名名單第二位，外界也十分好奇黃國昌與民眾黨主席柯文哲合作的契機。黃國昌7日就在徵得柯文哲同意後，在臉書貼出兩人合作的會議紀錄，其中值得注意的是，針對黨務運作，完全由柯主席決定，黃國昌不介人，亦不多言黨內可能發生之糾紛；若遇重大爭議，在互信及理解的前提下，尊重彼此本於基本價值的發言空間，並不代為發言。

黃國昌表示，許多網友看了他昨天在《賀瓏夜夜秀》的節目「黃國昌對柯醫師愛的咆哮」以後，紛紛來詢問他和柯文哲11月8日那天究竟談了哪些，又達成什麼樣的合作共識。他透露，其實當天是有做會議紀錄的，他也覺得可以和大家分享，因此，就在當面徵得柯文哲的同意後，公布兩人當天的會議記錄。

從會議記錄中可以看到，「合作原則與理念」中分成六點細項，第一，以「把國家還給人民」（人民作主的理念）以及「讓台灣成為正常國家」（人民可以信任政府、司法可以實現公義、媒體可以專業自主、權力必須監督制衡）為共同目標；第二，在「堅守主權」與「對等尊嚴」的前提下，與對岸進行良性互動溝通，謀求台海穩定和平，台灣持續發展壯大。

第三，以「自由民主法治」為經，以「務實理性科學」為緯，共同努力讓台灣的下一代能看到未來，讓年輕人能自由追逐人生理想；第四，以「掃蕩貪腐黑金」與「重建廉能政府」作為核心理念。以「實現司法正義」與「落實居住正義」作為優先目標；第五，2024年大選，「支持柯文哲當選總統，不分黨派、用人唯才，籌組聯合內閣」以及「民眾黨國會席次最大化、國會兩黨藍綠不過半」為目標；第六，相信每個政治人物都是獨立個體，合作絕非追求完全一致，「我們可以有不同的過去，我們生活在共同的現在，透過合作讓台灣有更好的將來。」

互動方式的部分，兩人相互尊重信任，充分溝通；針對黨務運作，完全由柯主席決定，黃國昌不介人，亦不多言黨內未來可能發生之糾紛；針對重大爭議，在互信及理解的前提下，尊重彼此本於基本價值的發言空間，並不代為發言。

至於對外宣布的方式，由柯主席擔任推薦人，黃國昌則擇日正式申請入黨，當天晚上在「館長」陳之漢的直播宣布，說明合作理念，劃分責任區，並於適當時間安排首場新北誓師掃街。

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