藍名嘴批蕭美琴是「美走狗」、「皮條客」　綠黨團：自降人品跟格局

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍營名嘴日前在中天節目「庶民大頭家」中，羞辱民進黨副總統參選人蕭美琴是「美國走狗馬前卒」、「皮條客」；對此，民進黨團7日回應，這是非常不堪入目言詞，蕭美琴擔任駐美代表有什麼表現歡迎討論，但用這種方式涉及誹謗、公然污辱，希望中天新聞跟李勝峰自制性高一點。

前立委、前新黨秘書長李勝峰、學者施正鋒日前在中天節目上痛批蕭美琴，更痛斥蕭是「美國走狗馬前卒」、「皮條客」，民進黨團幹事長劉世芳直言，李勝峰公然污辱蕭美琴是皮條客，這是非常不堪入目言詞，蕭美琴擔任駐美代表有什麼表現歡迎討論，但用這種方式涉及誹謗、公然污辱。

劉世芳指出，希望中天新聞跟李勝峰自制性高一點，說這些話無法增加選票，反而自降人品跟規格。

劉世芳也提到，自己昨天說國民黨總統參選人侯友宜「盲著輔選」，輔選苗栗立委參選人陳超明，陳事涉SOGO經營權案，國民黨一邊罵民進黨貪腐，一邊卻支持貪腐的人，而不光只是侯本人，還包括國民黨主席朱立倫。

劉世芳指出，不清楚鍾東錦為何會跳出來，自己說鍾涉及槍砲彈藥刀械管制條例，後來被鍾指控誹謗，「我去查清楚，確實要道歉，因為他牽涉到的案件是刑法，而非槍砲彈藥刀械管制條例。」