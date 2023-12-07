「台灣詐騙」最新基地不在柬埔寨！　弘仁會小弟逃回：400人被囚

▲喬治亞觀光勝地巴統市淪為電詐大本營，一名弘仁會小弟逃回台灣，他透露有400名豬仔被關在黑海旁3星級飯店。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台人被騙至柬埔寨當豬仔事件鬧上國際引發詐團大遷移，大本營改紮根於歐亞交界小國喬治亞。一名22歲弘仁會小弟小飛（化名）跟大哥到喬治亞當詐團幹部，但發現賺不到錢，趕緊抽身逃回台灣，他透露有約400名豬仔被關在黑海旁的三星級飯店內，如業績沒達標或逃走被警察抓回來即會遭拘禁灌水、電擊棒凌虐，有如柬埔寨歐洲翻版。

弘仁會小弟小飛原被組織派去喬治亞當幹部，管理豬仔，如有人逃跑就會被集團指控竊盜並報警，警方追緝後抓人回飯店，豬仔則被關進單獨房間進行凌虐，如果詐騙業績未達標，也會被電擊棒電擊。

長期看著組織弟兄們施暴，心善的小飛相當排斥，加上原本美好願景是要賺大錢，但實際上「帶頭的」大哥們一層層分下來，他發現自己根本沒賺到錢，便萌生念頭逃回台灣，趁著人蛇集團接運豬仔當藉口，於10月間偷溜回台灣，並四處逃亡，就怕被組織找到。

據了解，小飛工作的地方，為喬治亞西南部的巴統市，緊鄰黑海的三星級飯店Hotel Sanapiro薩納皮洛，裡面關著約400人，有台灣人有大陸人。該團主事者是弘仁會大哥兼金主「小宇」，他專門搞詐欺和博弈，近幾年賺得盆滿缽滿，身家號稱有20億，還曾扶植台日混血綽號「樂樂」的飯窪大輔前進萬華「插旗」，成為艋舺青山宮最年輕爐主。小宇前幾年曾在大陸服刑，出來後遊走在東南亞，以柬埔寨為根據地，也在當地買房置產。

▲飯店全白建築傍海而立、美景盡收眼底還有私人沙灘，有如度假天堂，如今疑似被詐團包下，不接受訂房。

本刊調查，囚禁豬仔之薩納皮洛飯店，在訂房網的照片充滿濃濃歐洲風情，白色弧形建築緊鄰黑海，86間客房每間窗外均是無敵海景、能遠眺整個巴統市，飯店不但擁有私人海灘、游泳池還有專屬按摩室、美容中心，以及足球場、室内游泳池等設施，有如度假天堂，不過，弔詭的是目前該飯店不接受預訂，疑似被詐團「全包下」。

該飯店Google評論有4.3顆星，以「地理位置優秀」為豪，但旅客評論中曾提及距市中心4公里左右，飯店特色是「安靜」，也有部分網友不滿飯店房間、家具老舊，直接給負評。

經查，位在喬治亞西南邊的度假勝地巴統市，近年來成為電詐大本營，跟柬埔寨西港背景相似，這裡也是中國一帶一路計畫中的城市，一名中國博主親自拍片解密，直指市區的公主酒店賭場以及國立皇宮酒店，表面上是飯店，實際上被詐團租下許多房間關豬仔、搞電詐，提醒「被中國臉孔搭訕一定要小心，別被騙去當豬仔。」

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