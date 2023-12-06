運動會沒打招呼！學生母酸老師「不知在忙啥」　網看傻：恐龍家長

▲一名老師感嘆，平時除了要教小孩，還要照應到家長的感受。（示意圖／翻攝自Pexels）

當老師相當辛苦，上課不僅要注意孩子狀況，有時還必須應付各種家長。就有一名老師表示，最近收到家長抱怨，老師在運動會上沒有及時向她打招呼，讓她相當不高興，老師聽到後相當無奈，只好向學生母親道歉，但事後越想越氣，發文直呼「這是什麼問題？」貼文引起許多老師共鳴。

這名老師在臉書「靠北家長」表示，周一時收到家長反映，表示自己相當不高興，老師細問原因，該名家長卻表示「因為你運動會沒跟我打招呼，不知道在忙什麼？」老師當下瞬間無言，坦言「既然都提出了如此無理的想法，我也只能默默的說聲抱歉了。」但事後越想越氣，忍不住發文抱怨「這是什麼問題？」

原PO的遭遇曝光後，引起許多老師共鳴，「一樣的文字也曾經發生在我同事身上耶」、「這讓我想到，有小朋友跟我說，媽媽說老師是服務業一事」、「我被攻擊過一樣的話，後來我跟全班講，運動會你們覺得我要顧的是小孩的安全還是爸媽？」

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其他網友也相當氣憤，認為該名家長根本就是恐龍家長，「下次是不是要跪著請安？什麼德性」、「家長是皇太后嗎」、「這家長是認真的嗎？還是純粹想撒嬌？？」

也有人幫原PO分析，表示這位家長至少還會當面跟他反應，「有些家長只會尋找同溫層泣訴老師傲慢不打招呼，然後風暴就會在你背後擴散，而你卻莫名其妙。」

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