南韓「人口崩潰」速度超過14世紀黑死病　《紐時》示警：國安危機

▲南韓正經歷人口崩潰。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

南韓低迷的生育率導致人口急遽下降，前全球首富馬斯克更形容韓國「正在與香港一樣經歷世界上最快的『人口崩潰』」。對此，《紐約時報》專欄作家近日也撰文示警，由於出生率大幅下降，南韓人口驟降的速度甚至可能超過人類歷史上致死人數最多的流行病肆虐時期，也就是歐洲14世紀的黑死病（Black Death）疫情，最終恐導致南韓因國防兵力無以為繼，遭北韓南下併吞。

美國政治分析家、《紐時》專欄作家多塞特（Ross Douthat）2日以《南韓正在消失嗎？》（Is South Korea Disappearing？）為題，針對南韓的「人口崩潰」危機撰文示警。他指出，大多數已開發國家的生育率都在下滑，包括2021年，美國的生育率為1.7、法國1.8、義大利1.3、加拿大1.4，但幾乎都在1.5左右的水平，然而南韓卻早在2018年就降至0.98，首度跌破1。而南韓統計廳（Statistics Korea）上月公布的數據也顯示，該國今年第3季的生育率僅剩0.7。

多塞特表示，以南韓當前的生育率來看，這一代的韓國再過一個世代，每200人就會減少至70人，而這「超過了14世紀黑死病肆虐歐洲時人口減少的速度」。據推測，歐洲當時有多達30%至50%的人口死於黑死病。多塞特也示警，南韓年輕一代移民海外恐加劇「人口崩潰」，並導致許多年長者遭到遺棄。

此外，與生育率為1.8的北韓相比，南韓的「人口崩潰」恐導致國防兵力無以為繼。事實上，大韓民國國軍目前的規模約為50萬人，低於2018年的60萬人，意味著短短5年就損失了10萬人的兵員。出生率下降對目前與北韓處在不穩定休戰狀態的南韓來說，是一個直接涉及國家安全的嚴峻問題。

對此，nippon.com也以《為何韓國的出生率會低於日本？》為題撰文指出，韓國2022年的總和生育率（total fertility rate）連續7年下降至0.78，遠低於日本的歷史最低值1.26，以及2020年經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Cooperation and Development，OECD）的平均水準1.58。日本NLI研究機構研究員Kim Jung-young也直指「失業率增加」，以及「沉重教育費用導致的貧困」（edupoor，南韓結合「education」（教育）和「poor」（貧窮）創造的新詞），是南韓出生率低迷的主因。

▲韓國2022年的總和生育率（total fertility rate）連續7年下降至0.78，遠低於日本的歷史最低值1.26。（圖／翻攝自nippon.com）



《韓民族日報》也援引韓國央行在3日發布的《應對超低生育率、超老齡化社會等極端人口異常現象的措施》報告並分析，若南韓政府不採取任何措施來阻止出生率下降，該國人口有98%的機率從2021年的5174萬降至至2070年的4000萬以下。且「人口崩潰」不僅會引發國安危機，還會重創韓國經濟，報導指出，若韓國的出生率維持在目前水平，該國可能會從2050年開始出現經濟負成長。韓國央行也因此建議政府增加預算，以補貼家庭生活費、青年就業率和育兒費用。

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