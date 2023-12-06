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家中監視器突斷訊！出差尪爆「老婆手機不通」急壞　網笑：有綠光

▲旅行,機場,出差,飛機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫在國外出差，家中監視器突斷訊，讓他擔心不已。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

近日有人夫出差在外，只有老婆在家，家裡監視器卻突然全部離線，老婆手機也打不通，讓他擔心發文詢問「北屯區是不是突然斷訊呢？」這情況讓許多網友紛紛留言「綠光，老師音樂請下」、「對，已經派男職員到你家維修」。對於網友們的熱烈回應，人夫也在監視器訊號恢復後表示「各位想太多了！」

一名住在台中市北屯區的人夫焦急在臉書社團「匿名公社」發文，表示自己目前在國外出差，只有老婆在家，家裡監視器卻突然全部離線，老婆手機也打不通，令他擔心的詢問網友「請問北屯區是不是突然斷訊呢？」

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貼文一出，立刻有許多老司機留言笑虧，「對，已經派男職員到你家維修」、「綠色是原諒的顏色」、「綠光，老師音樂請下」、「不要亂想，就監視器插頭把拔掉而已，沒斷訊不要緊張」、「只有你家斷訊喔」、「綠光訊號」，也是有好心網友建議道「你試打北屯區的超商電話，可以通的話，應該就是『家裡不只老婆一個人』。」

面對網友們的熱烈回應，這名人夫也在事後更新情況表示「監視器恢復了，看到老婆正在用洗衣機，各位想太多了！」

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