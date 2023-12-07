台鐵最新限定399元便當　醫嚇到：乍看以為外星人

▲便當內容物「小章魚」意外引起討論。（圖／台鐵）



記者陳俊宏／綜合報導

台鐵推出限定7天的台日聯名399元「海味便當」，結果其中的小章魚意外引發熱烈討論，連ICU醫師陳志金都直呼「嚇一跳」。

陳志金在臉書分享台鐵的「便當文」說，「乍看以為是外星人還是佛像？原來是站起來的章魚哥！」其他網友也紛紛留言，「這章魚佈置太強大了」、「飛碟跟外星人！酷」、「克蘇魯的召喚」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局8日將與經營超過一世紀的日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」，簽署「締結友好合作備忘錄」，推出共同策劃的「海味」聯名特色便當，並贈送限量台鐵便當經典帆布袋。

▼台日聯名「海味便當」。（圖／台鐵）



淡路屋自1903年（明治36年）創業，屢次破框研發深具創意鐵路便當菜色及便當盒，例如蛸壺章魚便當及JR貨運貨櫃便當，造成熱銷搶購盛況，甚至研發加熱式的「Acchicchi蒸汽便當」，跳脫日式冷食便當盒限制。

「海味便當」盒內盛裝台北鐵路餐廳主廚研製的古早味鮑魚飯，蒸飯內塞入小鮑魚，小章魚以日式照燒口味烹調，再搭配炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴，提供奢華頂級味蕾。



台鐵局表示，「海味便當」8日至14日在台北車站「台鐵便當2號店」販售，首日配合活動自10時30分開賣，9日起每日11時開賣，每日限量70份，每份售價399元。

▼購買「海味便當」，贈送限量台鐵便當經典帆布袋。（圖／台鐵）