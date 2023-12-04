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台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

▲▼ 廁所,馬桶。（圖／CFP）

▲立委批評台鐵花大錢外包清潔廁所業務，結果卻沒有成效。（示意圖／CFP）

文／中央社

民進黨立法委員林俊憲今天審查台鐵預算時，指環境部11月公布公廁評比，台鐵被民眾評為最髒，不如加油站公廁，提案要求涷結1/10站務預算。台鐵允諾加強改善。

立法院交通委員會今天處理中華郵政、台鐵公司、國道基金、鐵道基金、台鐵債務基金113年度預算。

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台鐵在「站務費用-棧除、包裝、代理及加工費」編列新台幣6億1302萬5000元，其中清潔外包費用占76%，今年增加1118萬8000元。

林俊憲對台鐵大幅提高外包清潔費不滿，他說，根據環境部11月公布的公廁評比，台鐵公廁被民眾評比為最髒，比不上加油站公廁，台鐵清潔預算近3年執行率都達9成以上，還找日本清潔專家建立廁所清潔SOP，但卻沒有成效，管理一定有問題，台鐵應要求外包商改善。

林俊憲要求凍結台鐵明年6.1億元站務預算1/10。

民進黨立委何欣純也對台鐵公廁有意見，她說，台北車站號稱是五星級廁所，卻時常看到封閉維修中，究竟是車站建物的問題，還是車站修繕工程發包驗收有問題，台鐵應該要說清楚並加強維護，火車站的公廁對旅客是很重要的第一印象。

台鐵局長杜微表示，台鐵廁所經過地方政府列管評鑑，今年已有改善，但部分設施老舊，尤其公廁化糞池清潔不易，有些公廁使用頻繁、維護不易，後續將再加強改善。

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