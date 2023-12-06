讓台東離島「少塑」成為多數　今年已減少26萬個一次性垃圾

▲台東縣環境保護局推動離島一次用產品減量計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「朝向減廢旅遊的目標邁進」台東縣環境保護局推動離島一次用產品減量計畫，透過一系列離島一次性產品減量活動，其中包含離島租借循環杯、輔導離島餐飲業者改使用環保餐具及環保外送服務、設攤宣導、離島旅宿業不提供一次性旅宿用品等，統計112年截止至11月份，蘭嶼及綠島已減少約26萬個一次性垃圾。

台東縣環保局則指出，今年在蘭嶼及綠島推動一系列離島一次性產品減量活動，今年至11月份止，離島租借循環杯總借杯數達13,260杯次，比111年同期總借杯數成長3,641杯，共減少5萬3,040個一次性飲料杯垃圾(杯子、杯蓋、塑膠袋、吸管)；輔導離島餐飲業者改使用環保餐具，共5間，減少19萬1,400個一次性餐具；輔導離島餐飲業外送服務使用環保容器盛裝，共12間，共減少873個一次性餐盒；暑期離島「撿」塑活動，共9場次，減少1,527個塑膠容器；先行試辦離島旅宿業不提供一次性旅宿用品活動，共7間，減少1萬6,020個一次性旅宿用品，總共減少26萬個離島一次性垃圾。

離島循環杯借還站，在綠島設置5處：綠島鄉公所、綠島遊客中心、7-11超商綠島門市、叮哥茶飲-綠島店、新天地免稅商店；蘭嶼設置4處：7-11超商東清灣門市、7-11超商蘭嶼門市、叮哥茶飲-蘭嶼門市、蘭嶼鄉公所。離島旅宿業不提供一次性旅宿用品，綠島6間：夏卡爾民宿、默庭民宿、綠海城堡民宿、上園民宿、海峰民宿、鎮蘭居民宿；蘭嶼1間：小島生活民宿。

離島餐飲業者改使用環保餐具部分，綠島4間：悟饕池上飯包、鴻門宴小吃店、小阿姨早餐店、火窟自助式燒烤；蘭嶼1間：夏天放飯吧。另，環保外送服務，綠島9間：釣魚人餐廳、田園夫婦炸物餐飲、綠堤咖啡館、老闆釣的魚、綠島火窟BBQ、鴻門宴便當店、小阿姨早餐店、綠島夯自助BBQ、阿剛碳烤；蘭嶼3間：開元小吃店、福冠小吃部、施路岸早餐店。