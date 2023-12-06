2024台東跨年晚會卡司出爐　開唱6小時陳綺貞壓軸

▲2024台東跨年晚會東漂去旅行記者會，在台北華山1914文化創意產業園區舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

距離不到30天就迎向嶄新2024！6日台東縣政府在台北華山1914文化創意產業園區舉辦2024台東跨年晚會東漂去旅行記者會，隨著台東縣長饒慶鈴按下活動倒數計時按鈕，公布最後卡司名單為李友廷、派偉俊以及壓軸歌手陳綺貞。萬芳和創作文青歌手李友廷現身記者會現場，為跨年活動暖身。

台東縣縣長饒慶鈴表示，「2024台東跨年晚會-東漂去旅行」將從31日晚間7時於台東市海濱公園正式開唱，今年不僅卡司全台最強，也是全台最多鍍金的獨家歌手，讓民眾來感受專屬台東的熱情，讓大家留下難忘的跨年回憶！

饒慶鈴提到，今年2024台東跨年活動具三大特色，全台卡司最強、鍍金獨家歌手最多、煙火綻放最美；卡司陣容包括文青女神陳綺貞、心靈系歌后萬芳、嘻哈男神瘦子E.SO、張震嶽 Ayal komod、金曲歌后waa魏如萱、搖滾女爵楊乃文、文青樂團告五人、大淵MUTA、小春Kenzy、Osean吳獻、派偉俊、李友廷等重量級藝人，夢幻卡司接力登場，保證每一秒都精采、絕無冷場。另縣府特別在美食攤位設立第2觀賞區，用觀賞投影直播的方式，吃吃在地美食，讓跨年夜也能很Chill，歡迎全國民眾踴躍參加。

「2024台東跨年晚會-東漂去旅行」活動時間將從31日晚間7時正式開唱，多組金曲重量級歌手輪番帶樂團演出，一同迎接幸福2024年；活動預計長達6小時、10組以上的精彩卡司，樂迷絕不能錯過！活動將在台東市海濱公園舉辦，由TVBS製播，並於緯來戲劇台、TVBS NEWS YOUTUBE頻道、食尚玩家YOUTUBE頻道、TVBS新聞臉書、食尚玩家臉書、縣長饒慶鈴臉書和公視+平台現場直播。