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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍小雞提「負一至六歲國家養」10政見　懷孕滿3個月每月可請領8千元

▲李明璇（左起）、李彥秀、陳菁徽、黃建豪6日提出「負一至六歲國家養」10項政見。（圖／記者蘇晏男攝）

▲李明璇（左起）、李彥秀、陳菁徽、黃建豪6日提出「負一至六歲國家養」10項政見。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對少子女化問題，國民黨區域立委李彥秀、黃建豪、李明璇、不分區立委參選人陳菁徽6日共同提出「負一至六歲國家養」的10項政見，包括懷孕滿3個月，即可請領每月新台幣8000元補助金，直到孩子出生為止、凍卵補助第一年新台幣2萬元，後續5年，每年提供新台幣2000元保存費補助、提高生育補助津貼，第一胎新台幣5萬元，第二胎新台幣6.5萬元，第三胎以上新台幣8萬等，估計花費大概250億元。

李彥秀、黃建豪、李明璇、陳菁徽6日在立法院舉行「負一至六歲國家養」聯合政見記者會，李彥秀指出，前總統馬英九執政時期，平均有20萬的新生兒，但總統蔡英文執政近8年，新生兒數年年下降，今年可能跌破13萬人，恐造成國家競爭力、勞動力、社會福利制度都可能崩解；有學者估計，若按照目前人口數估計，台灣2050年人口數可能跌破2000萬人。

「如何對症下藥是今天記者會重點。」李彥秀說，民進黨跨部會的少子女化辦公室8年來看不到實質成績，但看到新生兒數一年比一年低；她們認為，除了零到6歲之外，更應向下延伸，透過10項政策，讓所有年輕爸媽能「好生、好孕、好養」，若未來她們有機會進入立法院，也會針對10項政策做一個「少子女化監督聯盟辦公室」。

李彥秀指出，「獎好孕」：主張懷孕滿3個月，即可請領每月新台幣8000元補助金，直到孩子出生為止。「延產假」：台灣現行「100％帶薪產假」僅8周，遠低於世界先進國家水準，甚至低於「國際勞工組織」（ILO）公約建議的14周產假。她們主張，將100％帶薪產假逐步延長為14周，多出來6周產假，由政府補助，達到「產假薪資公共化」目標，準媽媽也可運用為安胎假。

作為婦產科醫師、不孕症治療專家，陳菁徽表示，2022年新生兒只有13萬，距離死亡人數，約莫6.8萬人；而今年到第三季只有10萬人，能否達到13萬人，婦產科「挫咧等」。

陳菁徽提出，「護母嬰」：目前懷孕期期間，健保提供14次產前檢查。她們主張，政府應編列專款預算，提供每位媽媽一次「高層次超音波檢查」。針對胎兒做系統性的全身器官檢查，藉此偵測結構是否有先天異常，早期發現問題，早期開始擬定胎兒出生後的治療方針。「圓夢想」：主張針對不孕症夫妻不孕症治療（試管嬰兒），除首次申請依照現行補助方式外，再次申請者補助金額提高至8萬。

陳菁徽也說，「助凍卵」：主張30歲至40歲女性，以及針對「經醫師評估因治療而影響生育功能的女性（18歲到30歲）」，提供發放「凍卵補助」，第一年新台幣2萬元，後續5年，每年提供新台幣2000元保存費補助。

「如果今天政府做得很好的話，當然，我們就不用提出相關政策了；就因為錢花了很多，但錢都沒有花在刀口上。」黃建豪表示，蔡英文2016年就任時台灣新生兒人數達21萬，去年13萬多人，今年可能不到13萬人，等於每年少一萬人，卻花了更多的錢，蔡政府2018年提出少子化政策後，目前已經花了2500億元救少子女化。

黃建豪提出，「賀新生」：主張政府應提高生育補助津貼，第一胎新台幣5萬元，第二胎新台幣6.5萬元，第三胎以上新台幣8萬元。「成雙子」：「有房子小孩養不棄，有孩子沒錢買房子」是年輕人所面臨的困境，為使家庭不再陷入孩子與房子的抉擇，將針對無自有住宅的育兒家庭，提供社會住宅（含包租代管）優先承租權，且至孩子6歲止為期6年，按月補助租金新台幣5000元。

李明璇指出，高雄新生兒去年1.6萬人，創縣市合併以來的新低。她提議，「守身心」：懷孕是人生重要大事，更會為家庭成員帶來重大的心理與實質變化。她們主張，政府應提供家庭產前、產後每胎1萬元的「心理諮商」費用補助額度，協助家庭成員有更完善的身心狀況，迎接新生命的到來。

「安高危」：國人目前平均生育年齡為32.42歲，超過35歲以上高齡產婦比例達32.4％。同時，孕產婦死亡率高達10萬分之14，遠高於主要先進國家。她們主張，政府應獎勵醫院（且注意區域醫療分布）精進高齡產婦醫療設備與研究；針對高齡產婦以及高妊娠風險的孕婦，提供妊娠糖尿病跨科別整合照護。

「保友善」：懷孕與應應期間職場歧視，是許多婦女心中的痛，更擔心因為生育而影響職涯發展。她們主張，政府應仿照英國「平等辦公室」作法，制定符合台灣國情的「私部門及第三部門管理性別工資差距指南」。分階段逐步鼓勵雇用員工數達一定以上的企業雇主，自願完成「性別工資差距報告」，公開女性員工懷孕與育嬰期間，包含離職率、薪資調整與離職原因等相關統計資訊，落實ESG中社會責任，納入DEI（多元共榮）的核心精神，真正落實兩性平權。

李彥秀表示，少子女化是家庭、企業跟政府共同的責任，但政府在政策制定面需走在前面，錢也需花在刀口上。過去零到6歲國家養恐怕不符合想生小孩的年輕夫妻，需下項延伸，所以提出上述10項政策。

李彥秀說，進入立法院後，會利用「零基預算」概念，重新檢視各項政策，而這10項政策花費大概250億元，且是逐步到位，佔113年中央政府總預算歲出的2兆8818億元，也不算多；少子女化是真正國安危機，政府應該花更多心思。

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