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以前都槓龜！她這次一張發票爽中4萬　網見1亮點：比中獎還強

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

112年9、10月統一發票在本月25日開獎，幾家歡樂幾家愁。一名女網友就分享，以往每次開獎都槓龜的她，這次居然中獎了，且這次只有16張發票，就幸運中了4萬元。文章曝光後不少人羨慕，留言狂吸好運，也有人看到她只有16張發票就中獎，直呼「太強了！」

原PO在Dcard發文表示，以前每次統一發票開獎，她都只有槓龜的下場，沒想到這次一對獎，竟然中獎了，而且還是4萬元的獎金，「分享給大家吸一下好運」。她也提到，這次因為她腳開刀都關在家裡，很少出門消費，所以只有16張發票，沒想到還是中獎了，超級興奮。

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO只有16張發票，卻中了4萬元。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，湧入許多網友吸好運，「ccc沾點喜氣」、「吸爆」、「恭喜ccc，祝美女早日康復ccccc」、「恭喜，希望你早日康復」、「ccccccccc雖然雲端發票只中了200，現在只能把希望放到紙本發票了」、「恭喜！因禍得福耶」、「c爆你的喜氣」、「吸吸吸！我沒半張」、「我也想要有這種運氣」、「我這輩子就沒看過超過2個0的，太厲害了」。

也有人關注到原PO只有16張發票就中獎，「我覺得兩個月只有16張發票，比中4萬還厲害，我克制不住消費慾望」、「雖然不能出門消費，但是也沒有網購嗎？只有16張發票還能中獎，真的有夠強的！反觀我有100多張還沒有中獎，有夠慘的！」「第一次看到這麼少發票還中獎的！這4萬塊雖然不多，但應該還是算因禍得福，祝你早日康復」。

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