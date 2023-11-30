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發票存「載具vs會員」哪個中獎機率高？過來人曝關鍵：連8期都中獎

▲▼雲端發票,載具,電子發票。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO好奇，發票該存在會員還是載具？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人想要環保，會選擇將發票存進手機內，但存在會員或是載具有差嗎？一名女網友表示，每次去超商結帳的時候，店員都會問要不要把發票存進會員，讓她好奇發票中獎機率和存在哪裡有差別嗎？文章曝光後掀起討論，不少人指出沒有差別，關鍵在非紙本有「雲端發票專屬獎」，可以有多一次中獎機會。

原PO在Dcard發文表示，如果不想要拿到紙本發票，可以選擇刷載具，但有些店家有會員帳號，就會詢問「發票要不要存進會員？」讓她一直很好奇，存在會員和放在載具裡面，到底有沒有差別？哪一個中獎機率會比較高？

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不少人看到後紛紛回應，無論發票存在哪裡都一樣，「不管你存在哪，那個號碼不會變」、「發票號碼都一樣，沒有差別，會員比較麻煩的是領獎要看各家規定，直接用財政部載具領獎比較方便」、「號碼變不了是要怎麼個增加中獎機率，不要搞笑了」，也有人說，「妳會員有綁定載具它就會自動歸戶到載具，如果妳會員沒綁定載具就是在會員裡面」。

▲▼ 發票,載具 。（圖／記者劉維榛攝）

▲存雲端發票有多一個中獎機會。（示意圖／記者劉維榛攝）

還有人分享，如果想要中獎機率高，只要存雲端發票都有多一個中獎的機會，因為有雲端發票專屬獎，「載具有特別獎而已，多一個中獎機率」、「只要是雲端，就會比紙本中獎機率高，至於各種雲端的中獎機率是一樣的」、「實體機率一定低，因為雲端的有專屬獎，我最高紀錄連8期都有中獎」。

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